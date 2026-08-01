Mujer policía se quita la vida en Puebla a una semana del fallecimiento de su pareja

La muerte de una mujer policía auxiliar en la ciudad de Puebla conmocionó a compañeros de trabajo y vecinos de la zona. Apenas una semana antes, su pareja, quien también formaba parte de la Policía Auxiliar, había fallecido en otro hecho ocurrido mientras se encontraba en servicio.

De acuerdo con los primeros reportes, la oficial fue encontrada sin vida al interior del baño del establecimiento donde laboraba, ubicado sobre la avenida Reforma y la 11 Norte-Sur. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¿Qué ocurrió con la policía auxiliar hallada sin vida en Puebla?

El hecho ocurrió dentro de un establecimiento ubicado en el Centro Histórico de Puebla. Trabajadores del lugar informaron que escucharon detonaciones de arma de fuego y, al revisar, localizaron a la mujer en el baño.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de seguridad y servicios médicos acudieron al sitio, donde únicamente confirmaron su fallecimiento. La zona fue acordonada y la circulación sobre avenida Reforma, a la altura de la 11 Norte-Sur, permaneció cerrada mientras se realizaban las diligencias.

Una elemento de la Policía Auxiliar de Puebla mur1ó dentro de un establecimiento en el Centro Histórico . El hecho ocurre a días de que su pareja, también Policía Auxiliar, igual se d1sparara mientras laboraba. Los primeros informes indican que la mujer presentaba un cuadro… pic.twitter.com/ePAAKKeO2H — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 31, 2026

¿Qué se sabe de la pareja de policías auxiliares?

El pasado 23 de julio, el esposo de la mujer, también elemento de la Policía Auxiliar de Puebla, murió en un hecho registrado en inmediaciones del fraccionamiento Las Ánimas, cerca de Circuito Juan Pablo II.

Compañeros y personas que convivían con la oficial señalaron que, tras la muerte de su pareja, su estado de ánimo cambió de manera evidente. Según sus testimonios, hablaba constantemente de él y atravesaba un proceso de duelo.

"Fue algo inesperado. Sabíamos lo que había pasado con su marido, pero nunca pensamos que esto fuera a suceder", relató una trabajadora de la zona.

Otra persona comentó que, aunque la veía tranquila en los últimos días, nunca imaginó un desenlace de esta magnitud.

Vecinos recuerdan que la pareja era muy unida

Trabajadores y vecinos identificaron a la mujer como María, de aproximadamente 40 años. Recordaron que era común verla junto a su esposo y aseguraron que mantenían una relación cercana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la oficial.

¿Qué dijo la Policía Auxiliar de Puebla sobre el caso?

Horas después de que se confirmara el fallecimiento de la elemento, la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido e informó que mantiene acompañamiento con los familiares de la oficial, además de colaborar con las autoridades en las investigaciones para esclarecer los hechos.

La institución señaló que la salud y el bienestar de su personal son una prioridad, por lo que aseguró que cuenta con programas permanentes de capacitación, acciones de sensibilización, espacios de escucha, mecanismos de supervisión operativa y evaluación de las condiciones laborales para fortalecer la atención integral de las y los policías.

Asimismo, hizo un llamado a los integrantes de la corporación que atraviesen situaciones personales, familiares, laborales o emocionales que puedan afectar su bienestar a acercarse a las áreas institucionales de apoyo, donde podrán recibir orientación, atención y acompañamiento especializado.

Finalmente, el Gobierno de Puebla, a través de la Policía Auxiliar de Protección Ciudadana, reiteró su compromiso con la protección integral de su personal, el respeto a la dignidad humana, la cultura de la prevención y la colaboración con las autoridades encargadas de la investigación.

📢🚔 #COMUNICADO | El @Gob_Puebla, a través de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana informa: pic.twitter.com/28AsMJOzvD — Corporación Auxiliar Policía Protección Ciudadana (@CAuxiliarGobPue) July 31, 2026

Hablar con alguien de confianza o con un profesional puede marcar la diferencia. Si una persona presenta señales de una crisis emocional o pensamientos relacionados con hacerse daño, es importante buscar apoyo inmediato a través de los servicios de salud mental o las líneas de atención disponibles en su localidad.

La "línea de vida" es un servicio telefónico de ayuda en salud mental y adicciones en México que atienda 24/7, llama gratis al 800-911-2000.