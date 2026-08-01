“Quiero a mi papá, las cenizas que me dieron son cemento": víctimas de crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Un grupo de familiares de los cuerpos hallados en el crematorio Plenitud, establecimiento clandestino ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en donde en junio de 2025 fueron hallados 386 cadáveres apilados, además de incineraciones falsas, se manifestó afuera de la Fiscalía del estado.

El motivo de su protesta fue que el propietario de ese macrabro lugar, José Luis A.C., obtuvo otro amparo, y es que desde que quedó en libertad se giró una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Sin embargo, ahora, con este recurso ya no lo podrán detener, aunque se sabe que huyó a Estados Unidos. Las autoridades se habían comprometido con las familias a emitir una ficha roja de la Interpol, para su búsqueda fuera del país.

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¿Qué exigen los familiares de las víctimas del crematorio Planitud?

Junto a una cruz de madera instalada afuera de la Fiscalía de Chihuahua y en la que se expresa su demanda más sentida: "386 Memoria, Dignidad y Justicia", los familiares expresaron su inconformidad por este amparo emitido por un juez federal.

Vestidos con playeras en las que se observan los rostros de sus seres amados, los manifestantes exigieron justicia y que aceleren la identificación de los restos a más de un año de haber hecho el descubrimiento; además de la detención del propietario del lugar.

"Queremos justicia, queremos saber por qué el amparo ¿dónde está? Nunca cayó aquí, no vino, qué pasó, cómo lo puso, dónde podemos ir nosotros porque queremos saber, nos quedamos en shock y por qué le ponen libertad condicional cuando es prófugo de la justicia y ahí había cuerpos, qué más prueba hay", declaró una de las jóvenes manifestantes.

Recordó que ella aún busca a su padre: "No, él no ha sido identificado, dice Fiscalía y Semefo que al parecer no está él, pues no sé dónde esté mi papá, yo quiero a mi papá y las cenizas que me dieron son cemento. ¿A dónde está mi papá?".

¿Qué pasó en el crematorio Penitud de Ciudad Juárez, Chihuahua?

En junio del año 2025, un fuerte olor fétido llamó la atención de vecinosde la colonia Granjas y de autoridades que, al explorar en la zona descubrieron 386 cuerpos abandonados y acumulados en condiciones insalubres en un lugar llamado Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el lugar fueron hallados hornos inservibles y se detectó que entregaba cenizas falsas, en lugar de ellos, restos de cemento o incluso de animales a decenas de familias.

Durante las diligencias se acumularon 386 cadáveres que no fueron cremados debido a la falla del equipo y la negligencia de quienes operaban en ese lugar.

A más de un año del descubrimiento, han sido identificados 251 cuerpos y restan 135 por reconocer; mientras las familias siguen exigiendo justicia y memoria para sus seres queridos.

Actualmente, el propietario, José Luis "N", escapó a Estados Unidos y recientemente obtuvo una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, por lo que siguen las protestas de los deudos.