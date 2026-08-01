Su hija la sacó a la calle... rescatan a abuelita en Quintana Roo

Una mujer adulta mayor fue rescatada de una vivienda en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, luego de que vecinos reportaran que su propia hija la sacó a la calle. La movilización de cuerpos de emergencia permitió que recibiera atención médica y fuera canalizada para darle seguimiento a su situación.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, en el inmueble también había acumulación de basura, muebles en mal estado y diversos objetos almacenados. Además, señalaron que la hija de la mujer enfrentaría presuntos problemas de adicción.

¿Qué ocurrió con la adulta mayor rescatada en Benito Juárez?

Tras el reporte ciudadano, al lugar acudieron elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, así como paramédicos, quienes valoraron a la mujer y confirmaron que presentaba golpes leves.

Posteriormente, personal del Ayuntamiento de Benito Juárez informó que la adulta mayor sería trasladada a la instancia correspondiente para recibir atención integral y dar seguimiento a su caso.

¡Indignante momento en la SM 251! 🚨 Abuelita es abandonada en plena calle por su propia hija, sentada sola en una silla fuera de su hogar. 🧓💔



Vecinos, cansados de los constantes problemas con la familia, salieron a auxiliarla y dieron aviso inmediato a las autoridades,… pic.twitter.com/saTD0atnKK — TV Azteca Quintana Roo (@AztecaQRoo) July 30, 2026

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez, informó que distintas dependencias municipales actuaron de manera coordinada para atender a la mujer desde el primer momento.

El funcionario explicó que personal del DIF Municipal ya la esperaba para brindarle atención médica, psicológica, jurídica y el acompañamiento necesario.

"Acudimos de manera inmediata y coordinamos a las dependencias para que se le brindara la atención a la señora. Ya la está esperando el equipo del DIF para trasladarla y darle una atención integral. No la vamos a dejar sola; tendrá acompañamiento jurídico y médico", señaló.

¿Qué pasó con la vivienda y la hija de la adulta mayor?

Mientras las autoridades atendían a la mujer, personal de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza y retiró la basura acumulada en el exterior del inmueble.

Por su parte, la hija de la adulta mayor aceptó de manera voluntaria recibir apoyo del Instituto Municipal Contra las Adicciones, como parte del seguimiento que dará el Ayuntamiento a este caso.