La ciudad de Cúcuta, en Colombia, vive momentos de consternación luego de un macabro hallazgo: la jueza Vivian Polanía, fue encontrada muerta en su domicilio del barrio La Riviera, junto a su bebé de apenas dos meses de nacido, informaron autoridades locales.

Este hecho fue reportado, luego de que el esquema de seguridad de la jueza de control de garantías perdiera contacto con ella. Ante la falta de respuesta, policías ingresaron al inmueble con apoyo de un cerrajero y en compañía de la madre de la funcionaria.

¿Quién era la jueza Vivian Polanía?

Vivian Polanía era una jueza de control de garantías, bastante conocida por su participación en casos de alto perfil, hecho que la convirtió en una figura pública, además de que, en ocasiones, era polémica dentro del ámbito judicial colombiano.

Su muerte ha generado una ola de reacciones en el sector jurídico y entre la ciudadanía, que exige respuestas claras y transparencia en la investigación.

¿Cuál fue la causa de muerte de la jueza Vivian Polanía?

De manera preliminar, se reportó que no se encontraron signos de violencia ni de ingreso forzado al domicilio, según un informe de la Policía Metropolitana de Cúcuta. De hecho, el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, detalló que la rigidez cadavérica sugiere que su muerte ocurrió durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Colombia mantiene todas las líneas de investigación abiertas mientras se efectúan los estudios forenses correspondientes. Ahora es Medicina Legal la instancia encargada de determinar si se trató de una muerte natural, una complicación médica o alguna otra causa.

Revelan presuntas grabaciones entre la Jueza Vivian Polania y su expareja

A través de las redes sociales han comenzado a circular unos audios y grabaciones de las presuntas conversaciones que la jueza Vivian Polanía mantuvo con su expareja.

La Jueza Vivian Polania dejó un audio y grabaciones de unas conversaciones con su ex pareja.



En el audio manifiesta que si le pasa algo fue él (Anuar Salin Jure) y pide que toda Colombia (en nombre de que no nos peguen más a las mujeres) escuchen los audios y tomen medidas… pic.twitter.com/M0uprHYlWi — Esther Castro (@BioSaura) December 19, 2025

Muerte de jueza Vivian Polanía: ¿cuál es el estado de salud su bebé?

El bebé, de tan solo dos meses de edad, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en donde especialistas confirmaron que se encontraba estable, aunque bajo estricta observación médica.

Fuentes oficiales señalan que el bebé evoluciona favorablemente, además de que permanece bajo resguardo de las autoridades competentes mientras se define su custodia temporal.

La muerte de la jueza Vivian Polanía es un caso que deja abiertas profundas preguntas acerca de la protección institucional, la salud mental y las condiciones en las que ejercen los funcionarios judiciales; ¿crees que existen los mecanismos suficientes para prevenir tragedias como esta?

