VIDEO: Hombre finge su muerte para que familiares asistan al funeral; llegó en helicóptero

Lo que pareciera ser una broma para darle una lección a sus familiares, también generó cuestionamientos en redes sociales cuando un hombre identificado como David Baerten fingió su muerte, supuestamente para darle una lección a su familia, quienes se encontraban muy distanciados.

El video con duración de dos minutos se compartió a través de TikTok, ahí se puede observar un helicóptero de tonalidad oscura descender ante el asombro de los presentes; el funeral se llevó a cabo en una ciudad belga conocida como Lieja y de acuerdo con los informes, asistieron amigos y familiares que se habían alejado con el paso de los años.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele, nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí despreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, aseguró.

¿Quién es David Baerten, el hombre belga que fingió su funeral?

Baerten, de 45 años, constantemente comparte contenido en su cuenta de TikTok en donde se hace llamar Ragnar Le Fou. Actualmente suma más de 160 mil seguidores y la mayoría de sus videos superan el medio millón de visitas; los de mayor alcance han sido la broma realizada y otro en el que cuenta los motivos que lo llevaron a hacerla.

El hombre de origen belga argumentó que su esposa e hijos estaban enterados de la broma e incluso lo ayudaron a llevar a cabo el plan que tendría a las redes sociales como foco central.

“Descansa en paz, papá. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda una vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”, dijo una de sus hijas para darle credibilidad.

Familiares e internautas le recriminaron al hombre por fingir su funeral

En redes sociales cuestionaron las acciones que tomó, pues consideran que es una falta de respeto jugar con los sentimientos de las personas y aseguraron que a partir de ahora nadie lo tomará en serio, pues “con la muerte no se juega.

Baerten se defendió diciendo que el objetivo era conocer si la gente cercana tenía un cariño por él y enfatizó que no hizo nada fuera de lo legal. Otros amigos del creador de contenido se mostraron conmovidos al asegurar que la noticia les afectó y ahora valorarán más su amistad.