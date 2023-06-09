Ebrard no violó la ley con sus videos de TikTok: Tribunal Electoral

Los videos subidos en la plataforma TikTok publicados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard no violan la ley, así lo concluyó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La acusación argumentaba que dichos contenidos publicados en la red social de videos cortos, eran actos anticipados de campaña, hacían promoción personal del funcionario, además de utilizar de manera indebida recursos públicos y caían en la violación de la neutralidad electoral.

Ebrard participará en Consejo Nacional de Morena y renunciará a la SRE

Apenas este 6 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores, reveló sus intenciones por competir en el proceso interno de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para ser candidato presidencial en las elecciones que se celebrarán en 2024.

Ante ello, Ebrard confirmó su participación en el Consejo Nacional de Morena, el cual se celebrará este domingo 11 de junio, donde afirmó, que presentará una propuesta para definir el método de selección de candidato presidencial.

Así, el pasado martes, el canciller informó que presentará su renuncia al gabinete del presidente López Obrador, solo un día después del consejo que celebrará su partido político.

Ebrard es uno de los fundadores de Morena y cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, con una relación cercana de más de 20 años, cuando el ahora canciller declinó su candidatura a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal por el Partido Centro Democrático, en favor de López Obrador, quien competía por el PRD y a la postre resultó elección en aquella elección.