¿Al PRD? Actor de cine para adultos busca ser diputado en México para 2024

Las elecciones 2024 se celebrarán el próximo 2 de junio y en las últimas semanas múltiples políticos dejaron en claro sus aspiraciones para buscar alguno de los puestos que están en juego; sin embargo, recientemente destacó Juan Carlos Azueta, un actor de cine para adultos que aspira a ser diputado federal.

En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, Carlos Azueta reveló que comenzará a proponer políticas que favorezcan en el desarrollo del país, por lo que pidió estar atento a sus redes sociales.

“He estado en contacto con el PRD, mi intención es contender a un puesto de elección popular para este 2024 (...) políticos reales y políticas reales. Yo no voy a ser el que les va a decir ‘rápido, pásenme un bebé para besarlo’, yo quiero hacer cosas por nuestro país”, escribió, al tiempo que también resaltó buscará apoyar a grupos vulnerables, de niños, personas de la tercera edad y la comunidad LGBT+.

¿Qué se necesita para ser diputado en México?

Actualmente, la Cámara de Diputados integra a 500 diputados, de estos 300 son electos por la mayoría relativa y otro grupo por una representación proporcional, por tanto, los principales requisitos son:



Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Tener 18 años cumplidos el día de la elección.

Ser originario de la entidad federativa en donde se haga la elección.

No estar en servicio activo en el Ejército Federal.

No ser titular de alguno de los organismos a los que esta constitución otorga autonomía.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni

Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo, salvo que se separe del cargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección.

Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo, salvo que se separe del cargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección. No ser ministro de algún culto religioso.

No haber sido condenado por algún delito

¿Qué se elige en las elecciones 2024?

Las próximas elecciones 2024 serán las más grandes en la historia de México, no sólo por la participación, también por la cantidad de cargo que están en juego, estos son:

