Morena propone cancelar credencial de elector en caso de no votar en las elecciones 2024

Las elecciones 2024 están a menos de un año de celebrarse y se espera que sean las más grandes de la historia en México; sin embargo, a pesar que millones de personas acuden a las urnas, un gran porcentaje no lo hace, por esta razón la diputada de Morena, Lidia García Anaya propone cancelar la credencial de elector en caso de no votar, pero ¿sería por tiempo ilimitado?

García Anaya busca que las personas que no voten durante las elecciones 2024, que abarcan presidencia y gubernaturas, no puedan realizar trámites administrativos durante el periodo de un año, pues al día de hoy no existen sanciones, lo que origina que muchos no voten.

“De no acudir a votar en las elecciones, las consultas populares, los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley sin justificación previa, se cancelará la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral por un periodo de un año para realizar trámites administrativos”.

¿Qué países sancionan a las personas por no votar?

La integrante del partido guinda argumentó que en otras partes del mundo es obligatorio el voto, por esta razón el porcentaje de personas que participan durante las épocas electorales son altos, argumentado que las multes sí influyen en la decisión de las personas.

“El voto obligatorio se fundamenta en que el acto de votar constituye la base de los sistemas democráticos: mediante el voto los ciudadanos legitiman la existencia de gobiernos democráticos. Al cumplir con el deber de votar se contribuye a formar la voluntad política de la sociedad”, expresó.

Algunos de los países que sancionan a las personas son Bolivia, Argentina, Australia, Bélgica, Uruguay y Ecuador.

¿Qué se votará en elecciones 2024 además de la presidencia?

Las elecciones del próximo 2 de junio del 2024 no sólo abarca a gobernadores, también puestos en la Cámara de Diputados, el Senado e incluso municipales: