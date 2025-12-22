¿Cayó ‘El Panu’? Investigan si hombre ejecutado en CDMX es el jefe de seguridad de “Los Chapitos”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación tras un ataque directo ocurrido la noche del 21 de diciembre de 2025 en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque la víctima mortal fue identificada inicialmente por sus acompañantes como Oscar Ruiz Domínguez, las autoridades trabajan para confirmar su verdadera identidad, dado que indicios periciales sugieren un posible vínculo con un objetivo de alto perfil buscado por el gobierno de Estados Unidos.

La cronología del ataque en la colonia Juárez

De acuerdo con las entrevistas realizadas por las autoridades, la víctima se encontraba cenando con su familia. María José Rojo Sambrano, quien se identificó como concubina del occiso y testigo presencial, relató que habían arribado a la Ciudad de México un día antes, el 20 de diciembre, procedentes de fuera, hospedándose en una casa rentada en Naucalpan, Estado de México.

Según el testimonio, la familia llegó al restaurante alrededor de las 19:20 horas. El ataque ocurrió al momento de pedir la cuenta. Un sujeto vestido con ropa oscura, gorra y cubrebocas negro se aproximó a la mesa y, sin mediar palabra, abrió fuego directamente contra la víctima. La testigo narró que, tras los primeros disparos, el agresor se retiró brevemente, solo para regresar y continuar disparando contra el hombre, quien intentaba resguardarse bajo la mesa.

Un detalle que ha llamado la atención de los investigadores es el perfil bajo y hermético que mantenía la víctima. Su pareja declaró que, a pesar de tener una relación de seis años, desconocía su número telefónico, ya que su comunicación era exclusivamente vía la aplicación Telegram. Asimismo, afirmó que él se dedicaba a la compra-venta de bienes raíces y que no tenía conocimiento de amenazas o antecedentes penales.

¿Por qué lo relacionan con Óscar Noé Medina González?

La escena del crimen reveló una violencia extrema, característica de ejecuciones ligadas al crimen organizado. Servicios periciales levantaron 19 indicios balísticos, incluyendo casquillos percutidos de calibre 9mm y .45 AUTO, además de un cargador abastecido.

El cuerpo de la víctima presentó un total de 28 lesiones, 27 de ellas producidas por disparo de arma de fuego, distribuidas en la región facial, occipital, tórax (anterior y posterior) y extremidades. Fue durante el procesamiento de la escena que surgió la hipótesis de la identidad falsa.

De manera informal, peritos señalaron que los rasgos físicos del occiso coinciden con las características de Óscar Noé Medina González, alias "El Panu".

¿Quién es 'El Panu' y por qué es relevante en el ataque en la Zona Rosa?

La posible conexión con Óscar Noé Medina González ha encendido las alertas a nivel internacional. "El Panu" es identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Nacido en 1983, Medina González es considerado el jefe del aparato de seguridad de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ocupando una posición jerárquica superior a la que tenían otros operadores ya neutralizados o capturados, como 'El Nini'.

Su ficha de búsqueda lo describe como un hombre de aproximadamente 43 años, 1.72 metros de altura y complexión media, características que están siendo cotejadas con el cuerpo hallado en el restaurante de la calle Niza. Actualmente, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares por información que lleve a su captura.

La recompensa que existe por El Panu

¿QUé se sabe del ataque en un restaurante de la Zona Rosa?

La FGJCDMX mantiene la investigación en curso bajo el delito de homicidio por arma de fuego. Se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de las cámaras del C2 y de videovigilancia particular de la zona para trazar la ruta de escape del agresor.

Paralelamente, se continúan las entrevistas con los demás familiares presentes durante la cena (la madre del occiso, hermana y personal de asistencia) para esclarecer si la identidad de "Oscar Ruiz Domínguez" era una fachada utilizada por el capo para moverse en la capital del país.