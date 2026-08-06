25 millones de dólares de recompensa: ¿Quién es el capo más buscado del CJNG en Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos endureció sus acciones contra uno de los cárteles con más presencia y agresividad del momento, el Cártel Jalisco Nueva Generción, CJNG.

Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026, las autoridades estadounidenses fijaron su objetivo en el sucesor directo. Con un aumento en la recompensa para dar con su paradero, un jefe del narcotráfico se convirtió en la persona más buscada por las agencias federales.

Seis hombres sostienen hoy la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación, todos con células armadas y el sello de la extrema violencia.



Al frente está Juan Carlos Valencia González, “El Pelón” o “El 03”, primer estadounidense en liderar un cártel mexicano, creador del “Grupo… pic.twitter.com/EddqQmmBxf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2026

¿Quién es Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”?

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03”, es un ciudadano estadounidense de 41 años de edad nacido en Santa Ana, California.

Los informes del Centro Nacional Antiterrorismo y agencias federales estadounidenses dicen que Valencia ya se convirtió en líder principal en el Cártel Jalisco Nueva Generación tras el fallecimiento de "El Mencho" y la captura de otros miembros importantes como Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

¿Por qué "El Pelón" se convirtió en el nuevo líder del CJNG?

Valencia González es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, exesposa del excapo, lo que convirtió a “El Mencho” en su padrastro.

Esta cercanía le permitió escalar posiciones dentro de la organización criminal. Desde joven coordinó células armadas de respuesta como el “Grupo Élite” y supervisó rutas para el traslado de narcóticos hacia la frontera norte.

¿Qué cargos hay contra "El Pelón"?

El Departamento de Justicia hizo pública una acusación en el Distrito de Columbia contra Valencia González por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a la importación ilegal hacia suelo estadounidense.

Se le imputa el uso y portación de armas de fuego de alto poder, incluyendo ametralladoras, durante sus operaciones de narcotráfico. De ser encntrado culpable, podría enfrentar hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Ofrecen 25 millones de recompensa por "El Pelón"

El Departamento de Estado elevó la recompensa económics para localizarlo. La cifra pasó de los 5 millones de dólares que se ofrecían a penas en el mes de julio, a un monto histórico de hasta 25 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena, posicionándolo como el objetivo principal de la DEA y el FBI.

El CJNG ya no opera solo en México: su alcance es global 🌎🚨



Estados Unidos lanzó una de sus mayores ofensivas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en España y Francia fue desmantelada una célula del grupo con el aseguramiento de 2.5 toneladas de… pic.twitter.com/ONNbrtUqrx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2026

Aumentan recompensas y medidas contra mandos del CJNG

Esta acción forma parte de una serie de medidas anunciadas por el Departamento de Justicia y agencias federales, sumando más de 100 millones de dólares en recompensas contra varios integrantes del cártel.

La estrategia incluye acusaciones por tráfico de fentanilo, heroína y armas, además de la neutralización de redes dedicadas al fraude de multipropiedades en México, usadas por el grupo criminal para financiar sus operaciones.