Mano derecha de “El Mencho": Audias “El Jardinero” quiere que no lo envíen a EU

¿Cuál será el futuro de Audias "N", “El Jardinero”, exjefe de seguridad de Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el 22 de febrero de 2026?

"El Jardinero", cercano a Oseguera Cervantes, fue detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit, pero ahora busca quedarse en México y no llegar a la justicia de Estados Unidos, país que acusal al CJNG de traficar fentanilo.

Detienen en Nayarit a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” 🚨



Señalado como cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, es considerado uno de los posibles sucesores dentro del CJNG. Era buscado en México y EU, donde ofrecían 5 millones de dólares por su captura.… pic.twitter.com/czuuPajwhh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Niegan amparo a "El Jardinero" del CJNG

Este martes se dio a conocer que le fue negado un amparo a uno de los posibles sucesores de "El Mencho" dentro del CJNG.

"El Jardinero" busca impedir que lo extraditen de manera exprés a Estados Unidos, pero un juez desechó su petición.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, cercano a "El Mencho" y operador del CJNG, fue detenido en Nayarit.



Era considerado posible sucesor y tenía una recompensa de 5 millones de dólares. Está ligado a un coche bomba en 2025 en Michoacán.



Ya fue trasladado a CDMX, donde se… pic.twitter.com/Wuqd1lc9zt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

¿"El Jardinero" podría ser extraditado a Estados Unidos?

Un juez argumentó que desechó la petición de Audias "N" porque su detención, desde un principio, tiene fines de extradición.

Por ahora, a pesar de que le negaron el amparo, este sujeto cuenta con una suspensión que evita su extradición, la cual fue concedida por un tribunal colegiado, en mayo pasado.

¿Quién es Audias "N", "El Jardinero" del CJNG?

Audias "N", alias “El Jardinero”, fue ubicado en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, donde se desplegó un operativo para detenerlo.

Informes de seguridad indican que cuenta con orden de extradición por asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos.

A esta acusación, se suma una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Es identificado como presunto líder regional del CJNG en Nayarit, y supuesto responsable de coordinar la producción y trasiego de drogas en ese estado del país.

Mano derecha de "El Mencho" llegó a la mira de EU

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles) emitió una alerta internacional por él en mayo de 2025y ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayudara a detenerlo.

En junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó y señaló como responsable de controlar los laboratorios clandestinos en la región centro de Jalisco y en el sur de Zacatecas, para producir metanfetaminas hacia Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que este sujeto es uno de los comandantes regionales del CJNG.

“El Jardinero” del CJNG es buscado por Estados Unidos desde 2020; ofrecen 5 millones de dólares por información que ayude a su captura

"El Jardinero" presuntamente controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas.

Estas eran entregadas a células que las distribuían en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia; además traficaba grandes cantidades de opioides y cocaína a Estados Unidos.

En 2016 fue arrestado en México por supuestamente orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, en abril de 2015, pero recuperó su libertad.