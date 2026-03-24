Diputada de Morena defiende a extorsionadores y amenaza a policías en Edomex

Una situación de alta tensión se vivió en los municipios de Coacalco y Tlalnepantla, luego de que la diputada de Morena, Graciela Argueta Bello, fuera presentada ante el Ministerio Público tras intentar impedir la detención de dos sujetos acusados de extorsión. Los individuos habrían amedrentado a la dueña de un autolavado identificándose como integrantes de grupos delictivos, bajo el alias de "la maña".

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se observa a los dos sujetos exigir hablar con la propietaria. Tras el reporte de auxilio, elementos de la policía municipal interceptaron a los sospechosos en una tienda cercana; fue en ese momento cuando la legisladora intervino para intentar liberar a los sujetos, identificándose como diputada para amedrentar a los uniformados.

"No se dejaron intimidar": Policías cumplen con la detención

A pesar de las amenazas de la diputada Argueta Bello, quien aseguró a los policías que los dejaría sin empleo y que serían despedidos por detener a sus acompañantes, los elementos municipales mantuvieron su postura. La legisladora y los dos presuntos extorsionadores fueron subidos a una patrulla y trasladados a la Fiscalía del Estado de México.

DIPUTADA DE MORENA COLUDIDA CON EXTORSIONADORES.



La diputada local de Morena, Graciela Argueta Bello, fue sorprendida en Coacalco protegiendo a extorsionadores.



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En grabaciones del momento de la detención, se escucha a ciudadanos y afectados confrontar a la legisladora: "La señora no puede andar por la vida ostentándose como diputada y amedrentando a la gente... póngala a disposición y que acredite de dónde es diputada", se percibe en el audio del incidente.

Impunidad en el Ministerio Público

Pese a la existencia de videos de seguridad y el señalamiento directo de las víctimas, el caso tomó un giro polémico al llegar a las oficinas judiciales. El ministro, identificado como Jorge Valencia Martínez, se negó a iniciar la carpeta de investigación correspondiente y dejó en libertad inmediata tanto a la diputada de Morena como a los dos sujetos señalados por extorsión.

Esta resolución ha generado indignación entre los mandos policiales y la ciudadanía, ya que las pruebas gráficas del intento de extorsión y la flagrancia en la obstrucción de la justicia por parte de la funcionaria no fueron consideradas suficientes por la autoridad ministerial para proceder legalmente.