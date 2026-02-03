Diputado del PT con pasado criminal: Documentos lo señalan de presunto robo de transporte y delincuencia organizada

El pasado ha vuelto para perseguir a Leonardo Almaguer Castañeda. El actual diputado local por el Partido del Trabajo (PT) se encuentra en medio de la polémica luego de que documentos oficiales del Poder Judicial revelaran que tiene un pasado oscuro. Estos señalan que fue detenido, acusado y vinculado por los delitos de robo y delincuencia organizada en el año 2004.

Según los expedientes que han salido a la luz, el hoy legislador fue aprehendido tras el aseguramiento de una finca en la colonia Lomas del Centinela, en Zapopan, donde las autoridades encontraron mercancía robada proveniente de camiones de carga.

Lemus exige explicaciones: "¿Por qué nunca lo dijo?”

Ante la revelación de que una investigación periodística fue la encargada de destapar este historial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reaccionó cuestionando la falta de transparencia del legislador.

“Yo más bien solicitaría que el propio diputado explique a la ciudadanía qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte, por qué nunca lo dijo, por qué nunca lo transparentó”, declaró el mandatario estatal.

Dudas sobre el proceso electoral

El gobernador también señaló la responsabilidad de las autoridades electorales en la validación de la candidatura de Almaguer, sugiriendo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) probablemente desconocía estos antecedentes penales al momento del registro.

“Vale la pena saber si con estos antecedentes criminales él podría ser o no candidato... eso lo tiene que determinar el Instituto Electoral”, agregó Lemus.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) buscó una postura en el área jurídica del Congreso del Estado, donde se informó fuera de micrófonos que ya se analiza la situación legal del diputado para determinar si puede o no continuar en el cargo, dado que ciertos delitos generan antecedentes que impiden ostentar un puesto público.

Hasta el momento, se ha contactado al legislador Leonardo Almaguer para obtener su versión; sin embargo, no se tuvo respuesta.