Azteca Noticias se reinventa con más contenido exclusivo y original y cada lunes “El Atole” podcast te ofrece la dosis perfecta de información en voz de Lucy Bravo, Juan Pablo Delgado, Andrés Pola y Andreina Andrade.

Ya sea por Spotify, iHeart RADIO, Deezer, Apple Podcasts o Amazon Music, estos cuatro conductores te llevarán hasta la comodidad de tu smartphone o computadora las noticias más importantes de México y el mundo.

Pero también lo más relevante de la política con un estilo informal y sin decoro “para que nadie te pueda chamaquear y nunca te den atole con el dedo”.

¿Quién es Lucy Bravo, la rockstar de El Atole podcast?

Juan Pablo Delgado platicó con su compañera de podcast Lucy Bravo, ahora rockstar de “El Atole”, pero también conductora de Hechos AM, amante de la geopolítica y conflictos globales, y una de las comunicadoras más reconocidas en el nuevo mundo del periodismo digital.

Reunidos en un café al sur de la CDMX, ambos conversaron sobre las nuevas maneras de informar que rompen con todos los moldes y paradigmas preconcebidos.

“Soy superadicta a los podcasts. Creo que son una manera sencilla y rápida de enterarte de un tema y entenderlo sin caer en formatos tan rígidos que uno ve en los medios de comunicación como radio o televisión”, responde la también internacionalista.

Y cuando Delgado le pregunta sobre las diferencias intrínsecas entre el formato televisivo y los podcasts, Bravo no duda en su respuesta.

“Salir a cuadro [en la televisión] es muy diferente. Ahí simplemente entendemos que no es nuestro papel, ni nuestro lugar, salir a dar nuestra opinión. No es el programa de Lucy. Yo estoy desempeñando un papel de hablarle a muchas personas que quieren estar informadas. En mi papel de conductora de noticias no voy a estar echando chistes. Porque no es el papel, no es el foro, no es el momento”.

De aquí que su participación en “El Atole” podcast sea considerada como “antídoto” para los formatos establecidos -por tradición y por ley- de la televisión abierta.

“Aquí cada quien saca a relucir su verdadera personalidad. Yo siempre soy Lucy, esté a cuadro o no. Pero con El Atole puedo exponer más mis puntos de vista, explayarme más hablando de cualquier tema. El simple hecho de que podamos analizar y abordar un solo tema durante media hora, evidentemente te permite que hables hasta por los codos, y que saques tu opinión. Eso para mí es lo más importante”, añade haciendo hincapié en el rigor periodístico.

“El Atole es lo mejor de ambos mundos. Hay información, hay análisis, hay crítica, hay debate. Es el rigor periodístico y la charla entre amigos. Es así de fácil. Y es una fórmula que no muchos han explotado, porque es algo que no se encuentra fácilmente”, concluye.

Preguntas veloces para Lucy Bravo de “El Atole”

¿Si pudieras comer solamente una cosa el resto de tu vida cuál sería?

Hamburguesas

¿Cuál es el concierto de tus sueños al que todavía no has podido asistir?

Madonna

¿Libro para el apocalipsis?

La serie completa de Harry Potter

¿Última película que te hizo llorar?

“Field of Dreams” con Kevin Costner



¿Canción que sea placer culposo?

“Shake it off” de Taylor Swift