“Yo no me voy a quedar callada”: La historia de Macedonia Blas, la mujer hñähñú que rompió el silencio tras actos de violencia y una falsa acusación

La historia de Macedonia Blas, mujer originaria del Bothe y que creció en la comunidad hñähñú, es similar a la de muchas mujeres indígenas, que sufren actos de violencia disfrazados de creencias y tradiciones, y que muchas veces se quedan en silencio.

Un falsa acusación cambió por completo la visa de la señora Macedonia, impactando la vida de millones de personas en México, llevándola a ser una candidata para ser nominada para el Premio Nobel de la Paz.

El castigo que marcó su vida: Acusación y actos de violencia que cambiaron la vida de Macedonia

En 2023, la vida de Macedonia dio un giro inesperado, cuando dos mujeres de su misma comunidad la acusaron falsamente de adulterio. Una acción que, según las tradiciones de la comunidad, se castigaba con golpes físicos y la aplicación de una pasta de chiles en los genitales.

“Hubo esa difamación y me acusaron de adulterio, y pues no era verdad (...) La señora me pegó, me insultó”, contó para los micrófonos de Azteca Noticias.

A pesar de que la acusación de adulterio era completamente falsa, Macedonia tuvo que recibir este terrible castigo, uno que le dejó secuelas para toda la vida.

Macedonia se convierte en la primera mujer hñähñú en denunciar ante la justicia

“Yo no me voy a quedar callada”. Con valentía y determinación, Macedonia Blas decidió denunciar estos actos de violencia, convirtiéndose en la primera mujer hñähñú en llevar un caso como este ante la justicia.

“Dije: Yo no me voy a quedar callada, voy a salir adelante (...) En ese mismo momento, y como tenía una compañera que nos daba unas pláticas, pues también me apoyó “, relató la mujer.

Y es que el trabajo de Macedonia no quedó ahí, comenzó a impartir pláticas y talleres sobre violencia de género, así como de derechos humanos, en comunidades indígenas, acompañada por más mujeres y otras expertas en el tema.

La voz de una mujer hñähñú que rompió el silencio y cambió la historia

En el 2005, la señora Macedonia fue postulada por la Comisión de Derechos Humanos para ser candidata del Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que colocó su historia en el mapa internacional, visibilizando la dura realidad de las mujeres indígenas en México.

Hoy, Macedonia sigue caminando por su comunidad, sintiéndose orgullosa de ser una mujer hñähñú.

Ella, ya no solo es una vendedora de artesanías, es una mujer que demostró que aún en los lugares más pequeños, una sola voz puede romper el silencio y cambiar la historia de muchas mujeres más.