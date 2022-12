¿Quién es Maymi Asgari? viral por habilidad de freestyle en Qatar 2022

Maymi Asgari, una chica que nació y creció en Dinamarca, fue invitada para la Copa del Mundo en Qatar 2022 debido a sus excepcionales habilidades en el fútbol de estilo libre (freestyle). Asgari es también creadora de contenido y actualmente cuenta con muchos seguidores en Tiktok.

Recientemente, Maymi Asgari subió un video de ella con un extraño en donde ambos muestran sus habilidades futbolísticas en freestyle. En el video se puede leer el siguiente mensaje: “Conocí a este buen chico que quería mostrar sus habilidades, así que tuve que mostrar las mías también”.

Conoce a Maymi Asgari, freestyler de fútbol que utiliza hijab y fue invitada a Qatar 2022

El video de Maymi Asgari, ha llegado a acumular más de 17 millones de vistas en tan solo tres días, cuya popularidad aumenta durante Qatar 2022.

Sus videos se han hecho virales en redes sociales debido a las deslumbrantes y fascinantes habilidades deportivas de Maymi Asgari, quien han causado gran asombro entre las personas no solo en la vida real en Qatar 2022, sino también virtualmente a nivel mundial.

Echa un vistazo a Maymi Asgari, mujer que sorprende por sus habilidades de talentosa futbolista en la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Quiero mostrar que, sí, uso el hiyab y soy musulmana y soy mujer, pero eso no significa que no pueda jugar al fútbol. Puedo hacer exactamente lo mismo que todos los demás”, señala Maymi Asgari.

Asgari asegura que le encanta inspirar a otras personas, especialmente a los niños, a quien les muestra sus habilidades en el freestyle y sin importar cómo luzca o cuál sea su creencia, asegura que desde el interior se puede “lograr lo que quieras”.

Maymi Asgari, agrega que:"Siempre he usado esta cita que dice: ‘No te cambies a ti mismo, pero cambia el juego’. Y muchos de mis compañeros de equipo, nací y crecí en Dinamarca, muchos de mis compañeros de equipo son rubios y no musulmanes. Pero no quería cambiar y parecerme a ellos solo para estar en el juego. Traté de cambiar el juego para que pudiera estar en él”.