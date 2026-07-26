VIDEO | Robó casa tras huracán en Baja California Sur y cae “cheleando” en Ecatepec

Un hombre que era buscado por las autoridades de Baja California Sur fue detenido cuando se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El probable responsable fue identificado como Alan Alejandro “N”, alias “El Wuisi”, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

“El Wuisi” era buscado por robar una casa en Baja California Sur

Alan Alejandro “N”, “El Wuisi”, contaba con una orden de aprehensión vigente en Baja California Sur por robo agravado a casa habitación.

Elementos de la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Fuerza de Tarea Marina lo detuvieron en la colonia Fuentes de Aragón, ubicada entre las estaciones Olímpica y Ecatepec de la Línea B del Metro de la CDMX.

Hombre acusado de robo también fue detenido por alterar el orden

De acuerdo con el reporte de la policía de Ecatepec, los elementos de seguridad también lo detuvieron por alterar el orden cuando, por lo que fue trasladado al Juzgado Cívico de Los Arcos.

Al momento de registrar sus daos, personal de la Policía Municipal asignado a Plataforma México descubrió que Alan Alejandro “N” contaba con una orden de captura vigente en el estado de Baja California Sur.

El robo por el que buscaban a “El Wuisi”

El detenido era buscado por un rob agravado cometido en San José del Cabo, Baja California Sur, tras aprovechar las afectaciones ocasionadas por un huracán en 2025.

La coordinación entre las áreas operativas y de inteligencia permitió establecer comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y sus homólogos de Baja California Sur para realizar el procedimiento de traslado de este sujeto.

En el operativo para hacerlo participaron elementos de la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Fuerza de Tarea Marina y personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales de Cabo San Lucas.

El hombre fue llevado por los agentes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para ser entregado vía aérea a las autoridades en Los Cabos San Lucas, donde enfrentará el proceso legal correspondiente.