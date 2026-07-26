Casi muere por un estacionamiento en Valle de Chalco, pero mataron a su perro

Una discusión por un estacionamiento en Valle de Chalco, Estado de México, terminó en tragedia cuando un sujeto disparó contra un hombre y su perro, quien murió horas después.

Las autoridades informaron que luego de la agresión, policías detuvieron al presunto responsable, en tanto, el dueño de la mascota logró sobrevivir a los impactos de bala.

Discusión por estacionamiento escala y acaba en balazos

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026, cuando un hombre identificado como Elías Marcelino “N” estaba en calles del municipio de Valle de Chalco, cuando inició una discusión con dos hombres por un lugar de estacionamiento.

Sin embargo, el sujeto habría sacado un arma de fuego y realizado diversas detonaciones al piso lesionando a las víctimas, pero también disparó en contra de un canino que se encontraba en el lugar y que era propiedad de una de las víctimas.

Luego de la agresión, el perro murió un día después, mientras era atendido en la Unidad de Protección Animal de esa demarcación.

Procesan a presunto responsable de matar a perro en Valle de Chalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Elías Marcelino “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de dos hombres y crueldad a los seres sintientes.

Este sujeto fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco bajo prisión preventiva y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esto dice la ley a quien dispara contra un animal en Edomex

El Código Penal del Estado de México en su Artículo 235 Ter señala que la crueldad a los seres sintientes—como agredir con un arma de fuego a un perro—se castiga con una pena de tres a seis años de prisión y de quinientos a setecientos días multa.

El delito de crueldad hacia los seres sintientes previsto en el presente artículo se perseguirá de oficio, establece la ley destatal.

La crueldad hacia los seres sintientes es todo acto doloso de brutalidad, sádico o zoofílico, cometido en contra de cualquier animal que no sea considerado como plaga, de acuerdo con el código.

