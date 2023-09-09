El caso Ruby Franke, influencer que daba consejos a padres y fue arrestada por maltratar a sus hijos

Ruby Franke es una conocida influencer por su canal de YouTube en el que daba consejos a padres sobre cómo educar a su hijos; sin embargo, la mujer fue arrestada acusada de maltrato infantil tras descubrir que amarraba a sus hijos y los dejaba sin comer.

Franke y su compañera de trabajo, Jodi Hildebrandt, fueron detenidas en Utah, Estados Unidos, luego de que uno de los hijos de la influencer lograra escapar de la casa y una persona lo encontrara desnutrido y hambriento.

El niño que escapó tiene 12 años de edad y al salir de casa lo primero que hizo fue tocar la puerta de su vecino y pedirle comida y agua, el hombre notó que el niño tenía cinta adhesiva en los tobillos y las muñecas, por lo que llamó a la policía.

📍Familia Vloguera - 8 passengers.



La familia Franke llegó a tener 3 millones de suscriptores en YouTube, en donde mostraban la vida familiar, y las polémicas maneras que tenían de educar a dos hijos y cuatro fijas. Ruby y Kevin se divorciaron después de un tiempo. pic.twitter.com/QDNPV4jqoi — Meredith G 🛋️✨ (@MerGarza) September 1, 2023

Mediante un comunicado, las autoridades locales informaron que el menor fue hallado demacrado, desnutrido, presentaba heridas abiertas y tenía cintas en las muñecas y tobillos, “como si hubiera estado maniatado”.

Cuando la policía de Utah llegó a la casa del menor, encontró a otro niño en condiciones físicas similares, ambos pequeños fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Las dos mujeres fueron acusada de abuso infantil agravado, por lo que se encuentran en prisión preventiva en una cárcel del condado, mientras se resuelve su situación legal.

¿Quién es la influencer Ruby Franke?

Ruby Franke se dio a conocer en el mundo de los influencers gracias a su canal “8 Passengers”, que ya fue dado de baja, donde mostraba cómo era su vida de familia y la relación con sus seis hijos.

“I have righteous anger towards adults abusing children” - Ruby Franke, 8 Passengers pic.twitter.com/rsp1nV0sRJ — alex (@antialexclub) August 31, 2023

También daba consejos a algunos padres con quienes promovía estrictas normas educativas, como castigarlos dejándolos sin comer, entre otras cosas. Su canal tenía más de 2.5 millones de suscriptores.

Las autoridades rescataron a cuatro de los seis hijos; se desconoce el paradero del mayor de los niños y el del padre.