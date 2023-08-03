VIDEO: Influencer muere al resbalar en unas cataratas mientras grababa un video

Un influencer de 23 años, identificado como Sharath Kumar, murió mientras grababa un video para su cuenta de TikTok, donde compartía contenido sobre sus aventuras y caminatas.

El tiktoker fue a pasear a las cataratas de Arasinagundi, en India, para compartir con sus seguidores el momento, fue acompañado con un amigo quien estaba grabando el que sería el último clip del joven.

El video se volvió viral rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se ve al creador de contenido parado sobre unas rocas, muy cerca de las caída del agua, de pronto dio un paso en falso, resbaló y cayó en la corriente del agua.

Un influencer que compartía contenido sobre sus aventuras y caminatas, murió mientras grababa un #video para su cuenta de #TikTok en las cataratas de Arasinagundi, #India



El tiktoker estaba sobre una piedra cuando resbaló y cayó en la corriente de #agua https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/q0qN1YnILA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023

La imagen enseguida se cortó debido a que su amigo corrió para tratar de auxiliarlo, lamentablemente no lo logró.

Influencer muere al caer en unas cataratas en India

Los servicios de emergencias y algunos voluntarios comenzaron con la búsqueda del influencer, la cual duró más de una semana hasta que encontraron su cuerpo a unos 100 metros de donde ocurrió el accidente. Cuando hallaron el cuerpo ya se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Algunos rescatistas que participaron en la búsqueda indicaron que el rescate del influencer se dificultó por las condiciones climáticas, debido a las fuertes lluvias que aumentaron el nivel del agua.

Tras el incidente, hizo un llamado a las personas para que tuvieran más precaución cerca de los ríos y cascadas ya que un descuido podría tener un desenlace trágico, como ocurrió con el joven de 23 años.

