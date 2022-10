¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity 2022?

El doceavo programa de MasterChef Celebrity 2022 estuvo lleno de sorpresas y de momentos inolvidables y únicos, pues algunos participantes sorprendieron a los chefs con sus platillos.

Así como hubo platos muy buenos, también hubo platillos malos, por lo que uno de los participantes tuvo que despedirse de las cocinas del programa y convertirse en el eliminado de la temporada.

MasterChef Celebrity 2022 celebra el Día de Muertos

Por el Día de Muertos, en el doceavo programa de MasterChef Celebrity 2022, los concursantes recordaron a los seres queridos que ya han fallecido, por lo que antes de comenzar a cocinar, compartieron anécdotas y reflexiones para honrar su memoria, lo que ocasionó que se derramaran algunas lágrimas en la cocina.

Como primer reto, los famosos tuvieron que cocinar algo que les gustara comer a sus difuntos, por lo que para muchos fue un reto que los llenó de recuerdo. El ganador de ese reto fue Ricardo quien impresionó a los jueces con su platillo y subió al balcón.

¿Regresan concursantes a MasterChef Celebrity 2022?

En este capítulo de MasterChef Celebrity 2022, los participantes se llevaron una gran sorpresa al recibir en la cocina del programa a Nadia, Macky y Margarita, quienes compitieron por regresar al programa.

Las participantes se enfrentaron a un reto rápido consistió en realizar buñuelos en un cierto periodo de tiempo, los cuales tenían que ser redondos, tener buena textura y buen sabor, por lo que la ganadora de este reto fue Nadia, quien se convirtió en la líder del equipo azul.

Las tres participantes que buscaban regresar a la cocina de MasterChef Celebrity 2022, se convirtieron en las lìderes de los equipos, quienes tenían la responsabilidad de no irse a mandil negro y que su líder regresara al programa.

La ganadora del reto, fue Nadia, logrando que su equipo subiera al balcón y que ella regresará a la cocina de MasterChef Celebrity 2022.





¿Quién fue el famoso eliminado de MasterChef Celebrity 2022?

Como cada noche en MasterChef Celebrity 2022,los participantes que realizaron los peores platillos del programa, tuvieron que enfrentarse al temido reto de eliminación, donde tuvieron que demostrar el por qué quieren quedarse en la competencia.

En esta ocasión, los participantes del reto de eliminación de MasterChef Celebrity 2022, los concursantes tuvieron que preparar Pan de Muerto, y rellenarlo de del sabor que ellos quisieran.

Después del intenso reto de eliminación, Talina, se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity 2022, despidiéndose del programa, de sus compañeros, quienes aplaudieron mientras abandonaba la cocina del programa.

“Yo no me voy triste, me voy con la sensación que cumplí una experiencia màs en mi vida”, expresó Talina.