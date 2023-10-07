¡Irene gana la casa del “Tío Richie”! La historia con la que convenció a Ricardo B. Salinas Pliego

¡Cerró con broche de oro! Los premios por el 30 aniversario de TV Azteca concluyeron este sábado 7 de octubre y lo hicieron con la millonaria casa que Ricardo B. Salinas Pliego otorgó a una mujer elegida entre los miles de participantes, quien lo convenció con una historia muy particular, digna de gente trabajadora en México.

Se trata de Irene Manzano, quien radica en el estado de Puebla y a quien el "Tío Richie" felicitó a través de sus cuentas personales, pues le agradeció ser un ejemplo para los jóvenes de lo que implica ser "una mujer trabajadora", ya que no solo estudió y se tituló, sino que ante la adversidad de la pandemia emprendió su propio negocio.

"Doña Irene se parte la madre trabajando todos los días de lunes a domingo, vende tortas y semitas para sacar adelante a su familia, es de Puebla y hoy le voy a regalar una casota", escribió Ricardo B. Salinas en sus cuentas personales, donde también agregó que se lo merece y que se lo ha ganado con base en su esfuerzo.

Señoras y señores es momento de anunciarles a quien escogí como ganadora de la mansión que regalaré por el #30AniversarioDeTVAzteca, se llama Irene Manzano, es de Puebla. Llegó a mi escritorio su historia junto a la de millones de sobrinos más y me pareció que ella era a la que… pic.twitter.com/mFgn1P7j3O — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 7, 2023

¿Quién se ganó la mansión de Ricardo B. Salinas Pliego por el 30 aniversario de TV Azteca?

Irene Manzano radica en Puebla, donde tiene un negocio de tortas y semitas junto a su esposo; sin embargo, el pasado de esta mujer trabajadora fue parte de lo que convenció al "Tío Richie" para llevarse la casa, pues su historia llegó al escritorio del fundador de TV Azteca.

Su pasado trabajador comenzó en la Sierra Norte de Puebla, cerca de Zacapoaxtla, donde se forjó como campesina en el área del café, hasta que emigró a la ciudad por su deseo de seguir estudiando. Irene consiguió una beca en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y comenzó a estudiar la licenciatura en Derecho.

Irene trabajó duro para poder pagar sus estudios, entre pasajes y comida, pero consiguió terminar y titularse, por lo que empezó a laborar en esta área; sin embargo, con la llegada de la pandemia llegaron los recortes de sueldo y tuvo que abandonar su profesión para dedicarse al negocio de comida, una oportunidad que se abrió junto a su pareja.

¡El Tío Richie ya eligió a la sobrina que recibirá la gran casa! 😱🙌🏻🏠 La señora Irene Manzano del estado de Puebla se convirtió en la afortunada del gran regalo del Tío @RicardoBSalinas por los #TVAzteca30años!🥳🎉📺 @SalinasBenjamin pic.twitter.com/afsXN4tM6C — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 7, 2023

Así lo platicó Irene en la edición de este sábado de Venga La Alegría, donde no pudo ocultar su emoción y adelantó que llevará a vivir ahí a toda su familia, por lo que aprovechó para contar que actualmente vive con su madre, quien recientemente sufrió un derrame cerebral que la tiene luchando en silla de ruedas.

¿Cuánto cuesta la casa de Ricardo B. Salinas Pliego que regaló por el 30 aniversario de TV Azteca?

En julio de este año, Ricardo B. Salinas mencionó que el o la ganadora tendría derecho a escoger su casa en el estado que quiera y que tendría un límite de hasta 20 millones de pesos, por lo que se trata del presupuesto suficiente para construir o comprar una mansión en varios estados de la República Mexicana.

De esta forma se perfila el cierre de los premios por el 30 aniversario de TV Azteca, no sin antes invitar a Irene a su fiesta de cumpleaños en la Arena Ciudad de México el próximo 17 de octubre.

