¿Otro elefante blanco? Las dudas detrás de Olinia, el auto eléctrico impulsado por la 4T

El 24 de agosto de 2022, Nicolás Maduro presentó el prototipo del vehículo eléctrico Catatumbo, un automóvil diseñado y construido en Venezuela que fue promocionado como una innovación para el bienestar y la defensa de la soberanía nacional.

Casi cuatro años después, la 4T tomó nota y en México fue presentado Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico impulsado por el Gobierno federal.

Ambos modelos comparten varias características: son compactos, eléctricos, de bajo costo y fueron planteados como una alternativa, pero este nuevo auto podría ser un fracaso más del morenismo.

Fracasos de la 47: mucho proyecto poca rentabilidad

Olinia es un prototipo que probablemente entre a la galería de fracasos de la 4T, y para prueba están los respiradores Ehécatl 4T y Gätsi.

No podemos olvidar la vacuna anticovid “Patria”; la megafarmacia de AMLO y las boticas de cartón anunciadas como Farmacias del Bienestar.

Además del Insabi; todos fueron presentados como logros y terminaron siendo auténticos fracasos. Pero si seguimos con la lista, podemos encontrar al Tren Interoceánico que se descarrila y el Tren Maya que se hunde y al que nadie se sube.

¿Qué es el auto Olinia?

El proyecto fue anunciado como un logro de la ingeniería nacional y una solución para los problemas de movilidad en el país.

Aunque inicialmente se destacó el papel de ingenieros mexicanos en el proyecto, el propio Gobierno reconoció que el vehículo no será completamente nacional.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, informó que Olinia arrancará con aproximadamente un 50 por ciento de contenido nacional.

Esto significa que parte de sus componentes provendrán de países como China, Estados Unidos, India y Alemania.

Incluso durante la presentación oficial, funcionarios agradecieron el apoyo y la colaboración de especialistas y empresas extranjeras involucradas en el desarrollo del proyecto.

¿Cuánto costará el auto eléctrico Olinia?

Otro de los puntos que ha llamado la atención es su precio. Aunque fue presentado como una alternativa de bajo costo, el vehículo tendrá un precio inicial de alrededor de 150 mil pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento.

Además, el Gobierno sostiene que podrá recargarse incluso en enchufes domésticos, aunque especialistas advierten que esto podría representar un incremento en el consumo eléctrico de los hogares.

Pero los cuestionamientos sobre el origen de sus componentes y el costo final solo son la punta del iceberg, algunos especialistas han señalado que el vehículo todavía enfrenta retos en materia de seguridad frente a otros modelos disponibles en el mercado.