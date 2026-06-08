Del Acapulco devastado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™: las ausencias que persiguen a la 4T

La decisión de la presidente Claudia Sheinbaum de no asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ha provocado comparaciones inevitables con algunos de los episodios más cuestionados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aunque se trata de contextos completamente distintos, el tema de fondo es el mismo: la ausencia de los máximos representantes del país en momentos de enorme exposición pública.

La polémica se encendió después de que la mandataria confirmara que no estará presente en la inauguración de la Copa del Mundo. Durante una conferencia, respondió que, si entregaba su boleto, simplemente no asistiría al evento.

La declaración fue suficiente para que comenzaran las comparaciones con decisiones tomadas por López Obrador cuando ocupaba la Presidencia.

Acapulco, el episodio que sigue persiguiendo al obradorismo

Uno de los casos que volvió a la conversación pública fue el ocurrido tras el devastador paso del huracán “Otis” por Acapulco en 2023. En medio del desastre, miles de familias intentaban recuperarse de una de las peores tragedias que ha enfrentado el puerto en décadas, mientras crecían las críticas por la atención gubernamental.

Fue entonces cuando López Obrador defendió su postura argumentando que debía cuidar la investidura presidencial y evitar caer en provocaciones.

Aquellas palabras quedaron marcadas porque llegaron en un momento de enorme tensión social. Para sus simpatizantes, el entonces presidente evitó escenarios de confrontación política; para sus detractores, simplemente decidió mantenerse alejado de una realidad que exigía cercanía con la población afectada.

Y no fue el único episodio que generó cuestionamientos. También se recordó su ausencia en otros espacios donde enfrentaba un ambiente adverso o donde existía la posibilidad de recibir reclamos directos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™ reabre una discusión

Ahora, a unos días de que el mundo vuelva a mirar a México como una de las sedes de la Copa del Mundo, el debate regresa.

La inauguración será uno de los eventos más importantes que ha recibido el país en años. El estadio estará lleno, habrá presencia de figuras internacionales, mandatarios, empresarios y millones de espectadores siguiendo la transmisión desde distintos rincones del planeta.

Sin embargo, la silla reservada para la presidenta permanecerá vacía