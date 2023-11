¡De María Izaguirre a la Gaviota! El papel de las esposas de los presidentes de México

Sin duda alguna, la figura más importante dentro de México es la del presidente; sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta la participación de las mujeres que son sus esposas y que en ocasiones impulsan iniciativas importantes para mejorar al país.

Por eso, Fuerza Informativa Azteca (FIA) trae un recuento de quiénes han sido las parejas de los mandatarios, además de hechos relevantes que impulsaron en el país.

¿Cuál es el papel de la primera dama?

La primera dama de México fue el nombre no oficial que recibía la esposa del presidente, se trataba de una denominación simbólica, puesto que no era un cargo oficial, no tenía funciones, responsabilidades asignadas, algún tipo de autoridad, salario, entre otras situaciones.

¿Cómo se llaman las esposas de los presidentes?

María Izaguirre fue la segunda esposa de Adolfo Ruiz Cortines, nacida en Mazatlán, Sinaloa, ha sido de las mujeres más cruciales del país, pues impulsó el voto de la mujer y se convirtió en la primera mexicana en votar en una elección federal el 3 de julio de 1955.

Para 2018, Margarita Zavala, quien es esposa del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, se promovió como candidata independiente para la presidencia; sin embargo, momentos después decidió retirarse. Durante su proximidad a la silla presidencial, Zavala estudió derecho y actualmente es diputada.

Años más adelante, y posiblemente una de las mujeres más polémicas durante un mandato, se encontró Angélica Rivera, principalmente conocida como Gaviota, por su papel en una telenovela. Tras poco más de ocho años de matrimonio, el expresidente dio a conocer su separación, justo meses después de las elecciones donde ganó Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, Beatriz Gutiérrez Müller es la esposa de López Obrador, estudió la licenciatura en comunicación, la maestraía en Letras Iberoamericanas y también cuenta con un doctorado en Teoría Literaria; sin embargo, desde que AMLO entró al poder, decidió romper con la tradición de ser nombrada como “primera dama”, por lo que se puede considerar que el término llegó a su fin.