Todo comenzó con un simple viaje. Abordaron taxis de la Ciudad de México (CDMX) y terminaron secuestrados luego de beber de una botella con agua que los conductores les daban.

Un modus operandi fue revelado luego de una investigación con la que se descubrió la existencia de una banda que se aprovechó de los pasajeros para drogarlos y robarles también.

Identifican a banda de secuestradores que cazaban víctimas en taxis de CDMX

Este modus operandi fue descubierto por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la cual inició una investigación que derivo en la identificación y detención de algunos presuntos implicados.

Se trata de Fausto “N”, Jaime “N” y José “N”. Estos hombres están bajo investigación por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.

Las indagatorias permitieron identificar que los presuntos responsables eran parte de una banda de al menos cinco personas, quienes se habrían coordinado para planear secuestros exprés.

De un viaje en taxi al secuestro: así usaban bebidas alduteradas

Los casos analizados revelaron que las víctimas abordaban vehículos con cromática de taxi y, durante el trayecto, les habrían dado bebidas adulteradas que, según la investigación, contenían benzodiazepinas y les provocaban la pérdida del conocimiento.

Cuando las víctimas recobraban el conocimiento eran despojadas de sus pertenencias y obligadas a darle a los secuestradores acceso a su banca móvil y estos realizaban operaciones para sacar el dinero de sus cuentas.

Ocho casos pusieron en alerta una forma de secuestrar en CDMX

No solo fue una víctima. De acuerdo con informes judiciales, las autoridades registraron al menos ocho casos que permitieron identificar un patrón de operación en secuestros exprés ocurridos entre junio de 2024 y marzo de 2026.

Un caso ocurrió el 15 de junio de 2024, cuando un hombre abordó un taxi en la colonia Juárez. Según la denuncia, conductor le ofreció una botella con agua y, después de beberla, perdió el conocimiento.

Cuando despertó, el hombre estaba en otro vehículo, donde el conductor y otros dos hombres lo habrían amenazado con un arma punzocortante y despojado de dinero, joyas y otras pertenencias. También le habrían exigido las claves de sus tarjetas bancarias y de su teléfono celular.

¿En qué lugares operaban los secuestradores?

Este grupo habría operado principalmente en las colonias Juárez, Centro y Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El 16 de julio de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI), mediante un operativo, detuvieron a Fausto “N” y José “N” en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, mientras que Jaime “N” fue aprehendido en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ahora los tres hombres fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa y permanecerán en prisión preventiva.

