“Es la primera vez que veo llorar a mi papá": hija de Ernesto Ruffo lo visita en el Altiplano

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, visitó a su padre en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permanece recluido tras ser vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con una red de contrabando de combustible.

A través de un video difundido en redes sociales, relató el impacto que le dejó verlo después de varios días de incertidumbre y aseguró que encontró a su padre en un estado físico y emocional muy distinto al que conocía.

"Las últimas 24 horas han sido sumamente complicadas. Había estado compartiendo que mi prioridad era ver a mi papá y finalmente eso sucedió el día de hoy", expresó Verónica Ruffo.

La visita, dijo, estuvo marcada por el dolor: "Fue un encuentro extremadamente triste, emotivo... lloramos claramente. Es la primera vez que veo llorar a mi papá."

¿Cómo encontró Verónica Ruffo a su padre en el penal del Altiplano?

Verónica aseguró que el ingreso al centro penitenciario tomó varias horas y que, al llegar, observó un evidente deterioro en la condición del exmandatario. "Su condición física es demacrado, bastante abandonado."

También expresó preocupación por su estado emocional: "Su salud emocional y mental... pues dudosa. Es la primera vez que lo veo peleando con todas sus fuerzas, con garras, para no perder su juicio mental."

Incluso describió la impresión con la que abandonó el penal: "Salí pensando que está viviendo una tortura mental y emocional."

"Él quiere un país unido": el mensaje que Ernesto Ruffo envió desde prisión

Uno de los momentos que más destacó Verónica fue el mensaje que su padre le pidió compartir con la ciudadanía.

Aunque anunció que dará a conocer el contenido completo en los próximos días, adelantó una parte que, dijo, refleja el estado de ánimo del exgobernador. "Mi papá dijo que estos son momentos de reflexión y de unión."

Y agregó la frase que más llamó la atención de su mensaje: "Él no quiere peleas. Él quiere a un país unido."

Para Verónica, esas palabras representan el sentir de su padre en medio del proceso judicial que enfrenta. "Esto es el sentir de mi papá en este momento mientras le hacen la injusticia más grande de su vida."

Antes de concluir el video también hizo un llamado a quienes han manifestado su respaldo: "Les pido, por favor, no bajen la guardia. Sigamos adelante."

Durante la visita, Verónica contó que una de las primeras preguntas que hizo a su padre fue cómo era el trato que recibía dentro del penal. La respuesta, dijo, la sorprendió: "Le pregunté: '¿Cómo te están tratando aquí adentro?'... y me dijo: 'Aquí todos me dicen Ruffo Mandela'."

¿Por qué Ernesto Ruffo está en prisión?

Esta semana, una jueza federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

La resolución llegó después de una audiencia que se prolongó por más de 34 horas, una de las más largas registradas en el sistema penal acusatorio mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exgobernador habría participado en una presunta red dedicada al ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México.

De acuerdo con la investigación, el esquema estaría relacionado con el contrabando de al menos 800 millones de litros de hidrocarburos, lo que habría generado un presunto daño superior a 5 mil 400 millones de pesos al erario.

Tras la audiencia, Ruffo Appel fue enviado al penal del Altiplano, donde permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso judicial.

Por su parte, la defensa y diversos integrantes de la oposición sostienen que el exmandatario es víctima de una persecución política y rechazan las acusaciones formuladas por la FGR.