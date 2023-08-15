Ellos son las 10 personas más famosas de la historia mundial

En la historia de la humanidad han existido diversos personajes que han saltado a la fama por sus acciones, las cuales siguen siendo estudiados a lo largo de los siglos. Con ello en mente, dos especialistas se dieron a la tarea de evaluar en los documentos disponibles en internet que hacen referencia a las personas más famosas del mundo.

Steven Skiena, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad Stony Brook, en Nueva York, y Charles B. Ward, ingeniero del equipo de listas de Google, realizaron un libro llamado “¿Quién es más grande?: Donde las figuras históricas realmente están enlistadas”, el cual muestra a diversas personas en la historia de la humanidad en una lista que considera a las 100 más relevantes.

El análisis contrasta a figuras contemporáneas como Britney Spears y Justin Bieber. Sin embargo, la investigación consideró si en un siglo, las aportaciones de estas estrellas seguirán siendo relevantes y no sustituidas por otras.

De esta forma, la investigación arrojó una lista que contempla a 100 personajes más famosos, comparada con encuestas y labor de historiadores. A continuación, las 10 personas más famosas que lideran el top, de menor a mayor orden, de acuerdo con el libro mencionado.

10 Thomas Jefferson

Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos, de 1801 a 1809. Además, fue el escritor principal de la Declaración de Independencia de las entonces 13 colonias inglesas. También estuvo a cargo fe la compra del estado de Luisiana en 1803, que era propiedad de Francia en ese entonces.

"I, however, place economy among the first and most important republican virtues, and public debt as the greatest of the dangers to be feared." -Thomas Jefferson pic.twitter.com/P6OyHF9YBW — Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) August 8, 2023

9 Alejandro Magno

Alejandro Magno cambió el curso de la historia. Fue rey de la antigua Macedonia, ubicada en la actual península griega, durante 13 años. Destacó como un general militar, lo cual ayudó a expandir el imperio hasta Egipto y hasta parte de la India, lo que ayudó a la difusión de la cultura Helénica.

Situated in the House of the Faun, one of Pompeii's grandest residences, the Alexander Mosaic captures a pivotal moment of combat between two of antiquity's most famed figures: Alexander the Great and King Darius III of Persia. Unveiled to the world during excavations in the 19th… pic.twitter.com/d1vBlIW5bh — Archaeology & Art (@archaeologyart) August 13, 2023

8 Aristóteles

Aristóteles fue un filósofo de la antigua Grecia cuyos aportes a ramas como la biología, botánica, historia, lógica, ética, teoría política y otras disciplinas siguen siendo relevantes en la actualidad. Fue el creador de la lógica formal, la cual se encarga de dar validez al pensamiento humano.

7 Adolf Hitler

Adolf Hitler fue el líder del partido Nacional Socialista de Alemania y dictador de dicho país de 1933 a 1945. Invadió y logró la anexión de Austria y Checoslovaquia. Para 1939 invadió Polonia. Su régimen Nazi causó el holocausto, responsable de la muerte de seis millones de judíos, además que comenzó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 50 millones de personas.

Do you think Adolf Hitler is the most hated person in the world ? If No then who’s the most hated person in the world? pic.twitter.com/3uksajyuIJ — Dr. Dash (@dr_dash250) August 14, 2023

6 George Washington

George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos de 1789 a 1797. Es considerado uno de los padres fundadores de dicha nación. Fue Comandante del Ejército Continental durante la lucha de independencia de las 13 colonias americanas del Reino Unido durante 1775 a 1785. Presidió la convención que dio cauce a la Constitución de Estados Unidos.

"Truth will ultimately prevail where there is pains to bring it to light."



- George Washington, 1st president of the United States & Founding Father. (1732 - 1799) pic.twitter.com/8dpWxOy7vY — Caol, son of Alba. (@CaolClag) August 8, 2023

5 Abraham Lincoln

Abraham Lincoln fue el décimo sexto presidente de Estados Unidos de 1861 a 1865. Conservó la unión de la nación durante la Guerra Civil de 1861 a 1865 y abolió la esclavitud.

LUNCHTIME WITH LINCOLN 🎩



“The fight must go on. The cause of civil liberty must not be surrendered at the end of one, or even one hundred defeats.”

- Abraham Lincoln 🇺🇸 #POTUS pic.twitter.com/mGgBXi7FEQ — Presidential Wisdom (@PrezWisdom) August 14, 2023

4 William Shakespeare

El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió al menos 37 obras teatrales y 154 sonetos. Los personajes de sus obras trascendieron en el tiempo y las tramas muestran experiencias familiares con las que las persona se pueden identificar. Sus historias han sido adaptadas a todo tipo de formatos.

3 Mahoma

Mahoma es el profeta de la religión del Islam que nació en 570 y murió en el año 632 después de Cristo. Además, proclamó el Corán, el libro sagrado islámico, el cual contiene las transcripciones de los discursos que su dios, Alá, le reveló en diversas ocasiones por parte del Arcángel Gabriel.

2 Napoleón

Napoleón Bonaparte fue un general francés quien destacó en la Revolución Francesa de 1789 a 1799. En 1799 dio un golpe de estado con el cual sustituyó el Directorio, conformado por cinco miembros, por un consulado de tres personas y él se nombró Primer Cónsul. Eventualmente, se nombró Emperador Napoleón I. Estableció el Código Napoleónico, un prototipo de código civil.

1 Jesús

Nacido el año seis antes de Cristo y muerto el año 30 después de cristo en Jerusalén, Jesús de Nazareth es el personaje más conocido en la historia de la humanidad. La religión cristiana lo reconocen como la encarnación de Dios.