Así operan Los Chineros en la Merced, banda dedicada al robo

“Los Chineros” son ladrones que operan en la zona de La Merced, la cual se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), cuyas víctimas generalmente son los transeúntes, por eso te contamos quiénes son y cómo operan.

Su modus operandi se transmite de generación en generación, pues expertos señalan que estos criminales tienen décadas de historial en la capital mexicana.

“Podemos remontarnos hasta el tiempo del famosísimo dos de Bastos; hablamos de los años 30 y 40 en la Ciudad y que fue evolucionando este tipo de delitos para utilizar la violencia en ciertos corredores comerciales de la Ciudad”, asegura José Gil García, abogado y experto en seguridad.

¿Cuál es el modus operandi de “Los Chineros”?

En diversos materiales de cámaras de vigilancia han registrado la manera de abordar a los ciudadanos. Operan en grupo, mientras uno se adelanta para “echar aguas”, otro se interpone en el camino de la víctima como un “muro”, impidiendo su paso.

En ese momento otro delincuente llega por la espalda para someterlo con una “llave china”, mientras su cómplice roba sus pertenencias.

“Esta técnica es muy peligrosa porque no solo puede provocar fracturas a nivel de cuello, definitivamente también puede causar la muerte”, agregó José Gil García.

Ernestina Rodríguez, una cliente de La Merced ha sido testigo de cómo operan “Los Chineros”; asegura que nunca atacan solos.

“He visto una vez, ya hace como unos tres meses, lo agarraron del cuello y se lo llevan pa´tras, pa´tras, y no viene uno, vienen como tres o cuatro”, detalla.

Algunos miembros de “Los Chineros” quedan en libertad a los pocos días de ser detenidos

La problemática crece cuando algunos de “Los Chineros” detenidos en La Merced quedan en libertad tras ser detenidos, tal es el caso de Mario Alberto, alias “El Cañanín”, quien ya contaba con dos ingresos al reclusorio.

“Tuvimos la detención de una persona que fue el del video que se hizo viral, pero también tuvimos cuatro detenciones adicionales que también fueron algunos por narcomenudeo, otros por denuncias de robo a transeúnte”, dijo en su momento Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 16 de marzo.

A pesar de los robos, la gente como Faustino tiene que ir a La Merced “ya aunque no sea seguro, sea inseguro, haya cámara o no haya cámara, haya policías, no haya policías es lo mismo.”