Un buey gigante es el ganador de los récord Guinness 2024

Guinnes World Record anunció quiénes son los ganadores del récord Guinness 2024. En total dos mil 638 personas de todo el mundo ingresaron al libro este año gracias a sus increíbles logros.

El libro se lanzará en Latinoamérica entre octubre y noviembre del 2023, la edición ya se encuentra en la etapa final en colaboración con Rob Hunt.

Para elegir a las dos mil 638 personas que ingresarán al récord Guinness, los especialistas revisaron 30 mil solicitudes, pero solo un pequeño porcentaje de las solicitudes pasaron el proceso de selección.

Por ello solo aparecerán en el libro las “superestrellas” que obtuvieron los mejores puntajes en las evaluaciones de los expertos del récord Guinness.

¿Quiénes son los ganadores del Récord Guinness?

El buey más grande del mundo

Tommy ganó el récord Guinness como el buey más grande del mundo, mide 1.87 metros de alto, vive en Massachusetts con una familia que lo crió desde que tenía dos días de nacido.

Tommy se alimenta 3 veces al día y consume aproximadamente 13 kilos de grano seco, más de 31 kilos de heno y bebe más de 100 litros de agua cada día.

El afro más grande del mundo

El hombre con el afro más largo del mundo también se ganó su lugar en el libro de los Récord Guinness. Mide 19.67 cm de alto, 24.83 de ancho y una circunferencia de 226 centímetros.

Amir Menéndez, de 13 años, es el joven que tiene el afro más largo de una persona viva (masculino). Empezó a dejar crecer su pelo desde los cuatro años de edad

Aros girando simultánemente

Grace Good de Estados Unidos consiguió el récord Guinness por lograr el mayor número de arcos de fuego girando simultáneamente al conseguir 8, mientras equilibra en un globo rodante gigante.

Colección de objetos

Nicholas Cherrywood tiene la mayor colección de objetos de Care Bears, en total cuenta con 1234 adquisiciones que lo colocaron en el libro de los récord mundiales.

Atleta más longeva

Ginny MacColl tiene 70 años y 90 días de edad, con lo que se coronó como la atleta competitiva de ninja más longeva del mundo.

Otros ganadores incluyeron el mayor número de malabarismos en un minuto, mayor número de toques de un balón, reunión con más personas vestidas de astronautas. Puedes conocer al resto de los ganadores en la página oficial de Guinnes World Record.