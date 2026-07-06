¿Quién es “El Casco 81"? El presunto operador de Los Chapitos que desató un operativo con 10 abatidos y tres detenidos en Sinaloa

El nombre de "El Casco 81" volvió a colocarse en el centro de la atención luego del operativo desplegado por fuerzas federales en el sur de Sinaloa , una movilización que, de acuerdo con reportes oficiales y preliminares, dejó 10 presuntos agresores abatidos, tres personas detenidas y un amplio despliegue por tierra y aire en comunidades del municipio de Rosario.

El objetivo principal de la operación era localizar a Óscar Luciano Martínez Larios, conocido como "El Casco 81", identificado por autoridades como un presunto operador de Los Chapitos con presencia en Rosario, Concordia y comunidades serranas de Sinaloa.

Aunque el operativo estuvo dirigido a capturarlo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su detención.

El Casco 81, uno de los objetivos prioritarios en el sur de Sinaloa

De acuerdo con la información disponible, 'El Casco 81' es señalado como uno de los principales responsables de la operación territorial de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, una región donde distintas células delictivas mantienen presencia desde hace varios meses.

Las autoridades lo ubican como un presunto jefe de plaza con influencia en municipios como Rosario y Concordia, zonas que han cobrado relevancia tras la disputa interna entre Los Chapitos y grupos relacionados con Ismael "El Mayo" Zambada.

Por esa razón, las fuerzas federales intensificaron los patrullajes y operativos en caminos serranos, carreteras y comunidades rurales para intentar ubicar al presunto operador.

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Así se desarrolló el operativo que movilizó a Marina y Ejército

La movilización comenzó después de que elementos federales recibieran reportes sobre personas armadas en comunidades como Agua Verde y Chametla, en el municipio de Rosario.

Durante los recorridos de vigilancia, los efectivos fueron atacados por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento y en el despliegue de unidades terrestres y apoyo aéreo para contener la situación.

Las acciones se extendieron durante varias horas y obligaron a establecer un cerco de seguridad en distintos puntos del sur de Sinaloa, incluyendo zonas cercanas a Escuinapa y la autopista Tepic-Mazatlán.

Tres detenidos y armas aseguradas durante la movilización

Al concluir las acciones, autoridades informaron sobre la detención de José Luis "N", de 29 años; Yahir "N", de 36 años, ambos originarios del Estado de México, así como Stiven Alberto "N", de 25 años y de nacionalidad colombiana.

Además, fueron aseguradas armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico que presuntamente era utilizado por integrantes de Los Chapitos.

Diversos reportes también mencionaron un saldo preliminar de 10 presuntos agresores abatidos durante el operativo; sin embargo, la captura de El Casco 81 no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades federales.