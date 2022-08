Video: Quinceañeras festejan como última voluntad en Guadalajara

Su última voluntad en la vida de 15 jóvenes era convertirse es quinceañeras y festejar con su familia y amigos. Todas ellas tienen una enfermedad terminal, pero tienen toda la actitud positiva para divertirse y seguir adelante en la vida.

Así que cumplieron su último deseo. Las 15 jovencitas, todas con alguna enfermedad en etapa terminal, festejaron este domingo su misa y celebración por sus 15 años en Guadalajara, Jalisco.

Quinceañeras festejan como última voluntad antes de morir

Vestidas como princesas, acompañadas de chambelanes, madrinas y familiares, pasaron una tarde inolvidable.

“Cada una tiene un problema de salud, yo tengo una enfermedad de la sangre, no puedo reproducir mi sangre bien, pero eso no me impide festejar, sí muy feliz, bastante jajaja, hay que seguir adelante y no rendirnos nunca”, expresó con júbilo Regina, una de las quinceañeras felices de cumplir con su sueño.





En el mismo tenor, María Concepción, madrina de otra de las quinceañeras, comentó: “Bueno, es que son personas enfermas, ella está con cáncer en fase terminal, entonces es cumplir sus sueños de sus XV años, ir al mar, es otro de sus deseos”.

“Estoy muy feliz, muy contenta por estar aquí, por cumplir este sueño”, reconoció Nirvana, otras de las quinceañeras que cumplió su sueño.

La celebración por las quinceañeras fue en el templo de San Bernado en Guadalajara, Jalisco, y su último deseo incluyó fiesta, vals, baile sorpresa y después un viaje a la playa.

Otra quinceañera

Cabe recordar el caso de Daniela Montemayor, una quinceañera que festejaba ese día tan especial en compañía de amigos y familia en el ejido La Rosita, de San Pedro de la Colonias, en Torreón, Coahuila.

Todo era felicidad y risas, hasta que la quinceañera se empezó a sentir mal y se desmayó en pleno vals, de inmediato, familiares la trasladaron a un hospital.

Daniela luchó, pero nada se pudo hacer, y se confirmó que la adolescente había perdido la vida.

Los médicos indicaron la muerte fue por causa natural, derivada de un supuesto padecimiento cardiaco que no había sido detectado.