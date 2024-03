¿Era hora? Liga MX anuncia FUERTE castigo contra aficionados que promuevan racismo en los estadios

¡Anuncian medidas! La Liga MX presentó a través de sus redes sociales un protocolo contra el Racismo y la Discriminación ante los actos que se presentaron en el Estadio Akron, en Jalisco, cuando un jugador del América recibió insultos por parte de los aficionados.

El tema del racismo en los estadios es una de las principales problemáticas que se enfrentan en México y también a nivel mundial, en la que distintos jugadores han denunciado insultos por su color de piel, incluso en Europa iniciaron una campaña para erradicarlo, aunque no ha sido del todo exitoso, en el caso de México ¿en qué consiste la nueva estrategia?

¿Qué pasó en el caso de racismo del jugador Julián Quiñones?

El domingo 10 de marzo, el delantero del Club América, Julián Quiñones, denunció que recibió amenazas luego del juego contra el club Guadalajara correspondiente a la Liga de Campeones de Concacaf. Tras el incidente el club de Coapa se sumó a las denuncias y le solicitó a la Liga MX tomar cartas en el asunto para que el caso no quede impune.

“Refrendamos nuestro compromiso para trabajar de manera permanente con la Liga MC, a fin de implementar acciones que permitan erradicar cualquier discriminación de nuestro futbol”, escribieron en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Posteriormente, el jugador naturalizado mexicano, Julián Quiñones, se dijo lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier tipo de insulto; sin embargo, se mostró en contra de los señalamientos.

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando por qué soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel, que son los mensajes más frecuentes que recibo”, dijo el futbolista.

¿En qué consiste la estrategia contra el racismo en los estadios de la Liga MX?

Bajo el lema “los mexicanos somos divertidos, desmadrosos, relajados, pero NUNCA RACISTAS”, la Liga MX postuló tres puntos con los que va a combatir el racismo en los estadios, específicamente qué sucederá al interior de los recintos:

Con el Protocolo contra el Racismo y la Discriminación, en la Liga MX no solo no hay lugar para ese tipo de comportamientos, también se pueden sancionar. Los mexicanos somos divertidos, desmadrosos, relajados, pero NUNCA RACISTAS.



