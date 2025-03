¿Cómo Caro Quintero secuestró a “Kiki” Camarena, según la DEA?

El secuestro y asesinato en 1985 del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue identificado como el autor intelectual de este atroz crimen por las autoridades estadounidenses y finalmente está frente a la justicia norteamericana.

¿Cómo fue el trabajo de Kiki Camarena en la DEA?

Nacido el 26 de julio de 1947 en Mexicali, México, Kiki Camarena se unió a la DEA en junio de 1974. Tras trabajar en California, fue asignado a la Oficina Residente de Guadalajara en 1981. Durante cuatro años, se infiltró en redes criminales y descubrió el megaoperativo de narcotráfico que Caro Quintero dirigía. Su investigación ayudó a desmantelar Rancho Búfalo, un campo de cultivo de marihuana valuado en miles de millones de dólares.

¿Cómo fue el secuestro de Kiki Camarena en México?

Según el relato proporcionado por el sitio gubernamental de Estados Unidos, Just Think Twice, el jueves 7 de febrero de 1985, a las 14:00 horas, el agente especial Enrique Camarena salió del consulado estadounidense en Guadalajara para reunirse con su esposa, Mika, para almorzar.

“Kiki” llevaba más de cuatro años en México siguiendo la pista de narcotraficantes mexicanos de marihuana y cocaína e iba a ser reasignado en tres semanas porque había estado peligrosamente cerca de desenmascarar a los principales líderes de un tráfico de drogas multimillonario en el país.

Mientras “Kiki” se dirigía a su camioneta, cinco hombres lo empujaron hacia el interior de un Volkswagen beige. Uno de los secuestradores le puso una chaqueta sobre la cabeza y el conductor se alejó a toda velocidad. Camarena fue llevado a una propiedad en Guadalajara, donde fue brutalmente torturado durante dos días.

Su cuerpo, severamente golpeado, fue recuperado casi un mes después de su secuestro. Todo esto, según la DEA, perpetrado por órdenes de Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos”.

“Kiki” Camarena nació en México, pero vivió en Estados Unidos, donde se enlistó en el Cuerpo de Marines y llegó hasta la DEA|Foto: DEA

La venganza de Caro Quintero

El secuestro de “Kiki” Camarena fue una respuesta directa al golpe que la DEA había asestado al cártel con la destrucción de Rancho Búfalo. Caro Quintero, quien estaba furioso por la pérdida millonaria, por lo que orquestó el interrogatorio de Camarena, lo que le originaron diversas torturas antes de ser asesinado.

El asesinato de Camarena desató una de las mayores operaciones de la DEA, denominada “Operación Leyenda”, para llevar a los responsables ante la justicia. En 1985, el gobierno de EE.UU. presionó a México para capturar a los culpables y Caro Quintero fue arrestado en 1985 y condenado a 40 años de prisión, aunque fue liberado en 2013 por un tecnicismo legal.

El sacrificio de “Kiki” Camarena inspiró la creación de la “Semana del Lazo Rojo”, un movimiento contra las drogas que sigue vigente hoy en día.