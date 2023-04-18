Hombre enfrenta dos cargos tras disparar contra Ralph Yarl, el joven que tocó en la casa equivocada

Un hombre de Kansas City fue acusado el lunes de dos delitos graves por el tiroteo de Ralph Yarl, quien resultó herido tras tocar el timbre de una casa equivocada. El adolescente afroamericano iba a recoger a sus hermanos gemelos menores.

Andrew Lester, un hombre blanco de 85 años, fue acusado de agresión en primer grado y de acción criminal armada por disparar a Yarl, de 16 años, en la puerta de su casa de los suburbios sobre las 22:00 hora local del jueves, según informó el fiscal.

"Puedo decirles que hubo un componente racial en el caso", dijo en rueda de prensa el fiscal del condado de Clay, Zachary Thompson, sin dar más detalles.

El fiscal señaló que se efectuaron dos disparos con un revólver a través de una puerta de cristal. Yarl, quien fue alcanzado en la cabeza y en un brazo, no cruzó el umbral, dijo Thompson, quien añadió que no parecía que se hubieran intercambiado palabras en el encuentro.

Lester podría enfrentarse a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable del cargo de agresión y hasta 15 años por acción criminal, dijo el fiscal. Los delitos de odio, que no se presentaron, conllevan penas menores en Missouri, añadió.

NEW: The Clay County prosecutor has charged 84-year-old Andrew Lester in the shooting of Ralph Yarl, a 16-year-old Black boy in Kansas City who went to the wrong address to pick up his siblings last week.



The prosecutor announced that Lester has been charged with first-degree… pic.twitter.com/M0bQdDaFiB — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 17, 2023

Manifestaciones por tiroteo de Yarl

Kansas City ha vivido dos días de protestas después de que Lester disparara a Yarl por tocar en la casa equivocada. La familia del joven informó que éste fue dado de alta del hospital y se está recuperando de las heridas.

Los manifestantes se reunieron el lunes en la casa del sospechoso, en una calle arbolada, al grito de "Las vidas de los afroamericanos están siendo atacadas" y "Levántate, contraataca", según mostraron videos en internet.

"Ningún niño debería vivir con miedo a que le disparen por llamar a la casa equivocada", tuiteó la vicepresidenta Kamala Harris en respuesta al tiroteo.

¿Qué le pasó a Ralph Yarl?

El jueves 13 de abril, Ralph Yarl, un joven afroamericano de Kansas City, Missouri, fue a recoger a sus hermanos menores a la casa de un amigo. No tenía su teléfono consigo y se confundió de dirección: en lugar de acudir a 115th Terrace, en el noreste de la ciudad, llegó a 115th Street. Ahí, tocó el timbre de la casa equivocada, donde Andrew Lester le disparó.

"El hombre de la casa abrió la puerta, miró a mi sobrino a los ojos y le disparó en la cabeza", relató Faith Spoonmore, quien se identificó como la tía de Yarl. El adolescente cayó al suelo luego del primer tiro y el hombre volvió a dispararle, según cuenta su familiar.

"Entonces Ralph pudo levantarse y correr a la casa del vecino en busca de ayuda. Desafortunadamente, tuvo que correr a tres casas diferentes antes de que alguien finalmente accediera a ayudarlo después de que le dijeron que se acostara en el suelo con las manos en alto".

Yarl es miembro de la Asociación de Estudiantes de Tecnología y del Equipo de Ciencia de su escuela, es líder de sección en la banda de música donde toca el clarinete y toca múltiples instrumentos en la orquesta juvenil metropolitana.