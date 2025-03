“Nunca vamos a tener paz con un muerto escondido”; evidencias desde hace 6 meses en campo de exterminio

Dicen que por más de una década algo malo venía ocurriendo en el Rancho Izaguirre, pero algunas voces advierten que desde hace siete años hay un campo de exterminio y reclutamiento del crimen organizado, sin embargo, investigaciones ministeriales tenía evidencias desde hace 6 meses.

Lo que ocurría ahí, dejó de ser un secreto a voces, de acuerdo con Salvador González, fiscal de Jalisco, dijo que el lugar fue descubierto por un operativo de la Guardia Nacional, la cual fungió como primer respondiente el 18 de septiembre de 2024.

Investigaciones desde hace 6 meses del campo de exterminio

“En aquel momento fueron detenidas 10 personas, mismas que fueron vinculadas a proceso, dos más se encontraban privadas de su libertad y se encontró además, un cadáver cubierto con plástico”, dijo Salvador González, Fiscal de Jalisco.

Detenidos en proceso, un cadáver, testigos, evidencias ministeriales en el escritorio desde hace 6 meses, no basto, ya que no fue una historia que valiera la pena investigar, pero el terror continuó, ya que no era tan discreto.

Pero, ellos, las familias que buscan a sus desaparecidos otra vez, fueron a destapar la clocla que otros no quisieron destapar.

“Y pudo haber pasado que les avisaron o les dijeron algo, porque cuando las guerreras buscadoras llegaron al lugar las velas se estaban consumiendo todavía, quiere decir que no tenía mucho tiempo que habían dejado el lugar”, explica Rubí García, buscadora de desaparecido.

¿Qué dice la iglesia Católica del campo de exterminio?

Y desde la cúpula de iglesia católica de México piden no ignorar a las madres y a los padres buscadores: “No podemos permitir campos de exterminio en ningún lugar del mundo porque son frutos de negligencias y complicidades sociales. Hago un llamado a todos los sectores sociales para abrirles la puerta a estas familias buscadoras y las tragedias que viven. Hago un llamado a las autoridades para escuchar a estas víctimas, nunca vamos a tener paz con un muerto escondido”, dijo Francisco Javier Acero Pérez, Obispo Auxiliar Arquidiócesis Primada de México.

Por su parte, las fuerzas federales, quienes deberían de cuidar a los ciudadanos, poco podían hacer. En febrero de 2020, el que gobernaba salió del púlpito del palacio y en el cuartel de la Guardia Nacional en Tepetitlán, Jalisco, sembró su mensaje de respeto a los criminales.

“Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto, el uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legitima defensa”, dijo Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México

Sí, Izaguirre y México huele a desaparición, a tortura y a exterminio, pero también huele a indolencia, a indiferencia y a negligencia, huele a impunidad.