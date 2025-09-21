Investigan casa del cantante D4vd, tras hallazgo de adolescente muerta en su auto en EU

Las autoridades de California, en Estados Unidos, investigan una casa ligada al cantante D4vd, después de que confirmaran la identidad de la adolescente que estaba sin vida en el interior de su automóvil Tesla.

Cabe recordar que a inicios de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles atendió un reporte de olores fétidos provenientes de un vehículo, tras lo cual realizaron un registro y hallaron restos humanos.

La División Científica de la Policía de Los Ángeles registró por 12 horas una residencia de Hollywood Hills, la cual es rentada por Josh Marshall, representante del cantante. Los detectives realizaron pruebas y después salieron con bolsas de evidencias y una computadora, de acuerdo con el portal TMZ.

¿Quién era la adolescente muerta en el auto de D4vd?

La Policía de Los Ángeles informó que la adolescente muerta en el Tesla de D4vd era Celeste Rivas Hernández, una joven de 15 años de edad que llevaba más de un año desaparecida.

La desaparición fue reportada el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore, un poblado ubicado en el condado de Riverside, al sur de Los Ángeles. En ese entonces tenía 13 años de edad.

Katie Favreau, dueña de una tienda en Lake Elsinore, relató a la cadena CNN que había visto a la joven por la zona en varias ocasiones. “Siempre estamos pendientes de ella cuando su madre informa que se ha vuelto a escapar. Ojalá que cosas así no pasaran tan a menudo como ahora”.

Missing poster of Celeste Rivas from June 2024. #d4vd pic.twitter.com/FBeK4ngxsn — rajel (@gayneopets) September 18, 2025

¿De qué murió Celeste Rivas?

El forense de Los Ángeles aún no revela la causa de muerte de Celeste Rivas, hasta que termine de realizar pesquisas adicionales. El caso es investigado como homicidio.

La madre de la joven mencionó al sitio TMZ que su hija le había contado que “tenía un novio llamado David”.

Además, tanto Celeste como el cantante D4vd tenían un tatuaje que decía “Shhh” en el dedo índice derecho. El de la adolescente tenía tinta de color rojo, aseguró su madre.

