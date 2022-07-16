Detienen al rapero Kodak Black por posesión de droga en Florida

Autoridades de Florida Highway Patrol, informaron la detención del rapero Kodak Black el día viernes, en una parada de tráfico en Florida, Estados Unidos (EU).

De acuerdo al informe de Florida Highway Patrol, Kodak Black fue detenido por posesión de droga y algunos otros delitos.

Hasta el momento las autoridades de Florida reportaron que Kodak Black fue llevado a la cárcel del condado Broward, donde los registros en línea lo muestran bajo custodia.

Rapper Kodak Black was arrested during a traffic stop in Florida, authorities said Friday https://t.co/puOaBVOaX0 — CNN (@CNN) July 16, 2022

Descubren droga en el auto de Kodak Black

Los hechos ocurrieron cuando el rapero Bill K. Kapri, conocido como Kodak Black, de 25 años de edad, conducía un Dodge Durango color morado con una licencia vencida al igual que el registro del vehículo, además las ventanas del automóvil tenían un tono más oscuro del límite legal.

Cuando la policía registró el automóvil, descubrieron 75 mil dólares en efectivo y una pequeña bolsa transparente que contenía 31 tabletas blancas de “oxicodona”.

De acuerdo al Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos (EU), la “oxicodona” es un tipo de fármaco opioide que trata del dolor y puede volverse altamente adictivo.

Kodak Black ya ha sido arrestado múltiples ocasiones

Kodak Black, intérprete de “Tunnel Vision”, su primera canción Top 10 en la lista de Billboard Hot 100 de Estados Unidos (EU), ha sido arrestando más de dos ocasiones.

En noviembre de 2019, Kodak Black fue sentenciado a más de tres años de prisión por cargos de armas después de haberse declarado culpable de hacer falsas declaraciones escritas cando intentó adquirir armas de fuego de un comerciante de armas con licencia federal.

Sin embargo, el expresidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, conmutó la sentencia por armas de Black y calificó al rapero de "artista destacado y líder de la comunidad", en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

En enero de este año, Kodak Black fue arrestado por ingresar a una propiedad privada sin permiso en Florida, durante año nuevo.

De acuerdo a las autoridades del condado Broward en Florida, el rapero Kodak Black fue puesto en libertad después de que la fianza fuera pagada.

