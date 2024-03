¡Increíble! Ratas comen marihuana incautada en sede policial

La jefa de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, ha revelado una situación insólita durante una reunión con el concejo municipal: las ratas se han convertido en las inesperadas consumidoras de la marihuana confiscada y almacenada como evidencia en la estación de policía.

“Las ratas se están comiendo nuestra marihuana, ¡están todas drogadas!”, exclamó Kirkpatrick con ironía ante los miembros del concejo. La jefa de policía describió con detalle la plaga de roedores y el deplorable estado del edificio que alberga a la policía desde 1968. Incluso, mencionó que los agentes han encontrado excrementos de rata en sus propios escritorios.

Una situación poco usual

Si bien el departamento de policía no ha brindado detalles sobre cómo se descubrió el peculiar consumo de marihuana por parte de las ratas, ni si este hecho ha tenido algún impacto en casos penales, las autoridades ya han iniciado las gestiones para trasladar la comisaría a un nuevo espacio. Esta medida, que ha sido una prioridad para Kirkpatrick desde que asumió el cargo en octubre, busca mejorar significativamente las condiciones de trabajo del personal.

La curiosa situación de las ratas que consumen marihuana en la comisaría de Nueva Orleans ha captado la atención de especialistas en control de plagas. Ron Harrison, director técnico global de Orkin Pest Control, declaró a The Associated Press que, si bien no es habitual recibir reportes de este tipo, el fenómeno no resulta completamente sorprendente debido a la naturaleza omnívora de las ratas.

¿Qué efecto tuvo la marihuana sobre las ratas?

“Considerando la biología de las ratas y su similitud con nosotros, es probable que, en función de la cantidad o concentración que ingieran, experimenten efectos similares a los que experimentamos los humanos”, explicó Harrison.