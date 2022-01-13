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Que siempre no, Razer niega que su mascarilla proteja contra Covid-19

Razer, compañía de tecnología, niega que su mascarilla cuente con grado de protección de un cubrebocas N95, por lo que no protege contra Covid-19.

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¡Que siempre no!, Razer niega que su mascarilla proteja contra Covid19|“Razer”

Escrito por: Arturo Engels

A un año de haber sido presentada por Razer, la mascarilla inteligente llamada Zephyr, no cuenta con grado de protección de un cubrebocas N95 por lo que la compañía aclara que no protege contra Covid-19.

Originalmente Razer, una compañía de fabricación de hardware para videojuegos establecida en 2005 por el empresario de Singapur Min-Liang Tan y Robert Krakoff, después de obtener una gran inversión de Li Ka-shing y de Temasek Holdings de Singapur, había mencionado que su mascarilla sí protegía contra Covid-19.

Sin embargo tras una serie de cuestionamientos por parte de muchos expertos, cambió el discurso de la compañía. Durante el pasado mes de marzo, Razer había señalado que su mascarilla inteligente era efectiva contra Covid-19.

Acusan a Razer de marketing engañoso

Naomi Wu, una youtuber de China, señaló en su cuenta oficial en twitter que: "La primera oración de la publicidad del Razer Zephyr promete que te protegerá contra los virus, cuando sus filtros sólo están clasificados para las bacterias. La segunda frase miente de nuevo y los llama grado N95 (STP-0059) cuando no lo son, es una certificación diferente".

Naomi Wu, youtuber de China:

Esto es un fraude y un precedente peligroso. No necesitamos que el mercado se inunde de máscaras de plástico RGB de medio pelo que se hacen llamar N95

A poco más de un año de haber sido presentada durante la Feria de Electrónica de consumo (CES) del 2021, Razer ha sido cuestionada, debido a que expertos señalaron que su no protegería a las personas contra Covid-19.

Razer es señalada de mentir sobre su mascarilla contra Covid-19

Ante la situación, la empresa de origen asiático tuvo que reconocer a través de un comunicado en redes sociales, que la mascarilla Razer Zephyr no hace exactamente lo que prometió en un inicio.

Razer:

"Razer desea aclarar que, aunque los filtros utilizados en el purificador de aire portátil Razer Zephyr han sido probados para una eficiencia de filtración de partículas (PFE) del 95 por ciento y una eficiencia de filtración de bacterias (BFE) del 99 por ciento".

Razer agregó que su dispositivo portátil por sí mismo, no es un dispositivo médico ni está certificado como una cubrebocas N95.