A un año de haber sido presentada por Razer, la mascarilla inteligente llamada Zephyr, no cuenta con grado de protección de un cubrebocas N95 por lo que la compañía aclara que no protege contra Covid-19.

Originalmente Razer, una compañía de fabricación de hardware para videojuegos establecida en 2005 por el empresario de Singapur Min-Liang Tan y Robert Krakoff, después de obtener una gran inversión de Li Ka-shing y de Temasek Holdings de Singapur, había mencionado que su mascarilla sí protegía contra Covid-19.

Sin embargo tras una serie de cuestionamientos por parte de muchos expertos, cambió el discurso de la compañía. Durante el pasado mes de marzo, Razer había señalado que su mascarilla inteligente era efectiva contra Covid-19.

We've taken feedback and guidance from regulatory agencies to establish our testing protocols for the Razer Zephyr and Razer Zephyr Pro. Review the test results and learn more about how we've designed the wearable air purifier*: https://t.co/a64JBKiaOe pic.twitter.com/IunXhc4fkS — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 8, 2022

Acusan a Razer de marketing engañoso

Naomi Wu, una youtuber de China, señaló en su cuenta oficial en twitter que: "La primera oración de la publicidad del Razer Zephyr promete que te protegerá contra los virus, cuando sus filtros sólo están clasificados para las bacterias. La segunda frase miente de nuevo y los llama grado N95 (STP-0059) cuando no lo son, es una certificación diferente".

🧵@Razer has contacted me and told me they plan to remove N95 marketing from the Zephyr website.

Sorry but no- it's past that.

Media outlets have labeled it an N95 mask, immune-compromised individuals and healthcare workers all over social media are calling it an N95 mask.

1/9 https://t.co/hUJLvIAuQ5 — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) January 10, 2022

Naomi Wu, youtuber de China:

Esto es un fraude y un precedente peligroso. No necesitamos que el mercado se inunde de máscaras de plástico RGB de medio pelo que se hacen llamar N95

A poco más de un año de haber sido presentada durante la Feria de Electrónica de consumo (CES) del 2021, Razer ha sido cuestionada, debido a que expertos señalaron que su no protegería a las personas contra Covid-19.

The Razer mask is a lesson in sniffing out misleading COVID marketing https://t.co/v0iFi6sw4v — Mashable (@mashable) January 12, 2022

Razer es señalada de mentir sobre su mascarilla contra Covid-19

Ante la situación, la empresa de origen asiático tuvo que reconocer a través de un comunicado en redes sociales, que la mascarilla Razer Zephyr no hace exactamente lo que prometió en un inicio.



Razer:

"Razer desea aclarar que, aunque los filtros utilizados en el purificador de aire portátil Razer Zephyr han sido probados para una eficiencia de filtración de partículas (PFE) del 95 por ciento y una eficiencia de filtración de bacterias (BFE) del 99 por ciento".

Razer agregó que su dispositivo portátil por sí mismo, no es un dispositivo médico ni está certificado como una cubrebocas N95.