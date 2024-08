¡Rechazan nuevo juicio a García Luna! Fijan la fecha en que recibirá su sentencia en EU

No hay más para Genaro García Luna. El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México no tendrá un nuevo juicio y se mantiene como culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico, en los que terminó vinculado con el Cártel de Sinaloa y que lo mantienen preso en Estados Unidos.

Tras haber solicitado un nuevo juicio en territorio norteamericano, el juez Brian Cogan desechó la petición enviada por la defensa y calificó como insuficientes los argumentos para iniciar un nuevo proceso, entre los que se encontraba imparcialidad por tratarse de una supuesta “persecución política”.

Esto se dio a conocer a través de un documento fechado en el 6 de agosto, en el que aseguran que las nuevas pruebas presentadas por la defensa de García Luna ya se conocían durante el juicio que concluyó en febrero de 2023 y que otras “carecen de sustancia”, por lo que se respetará su fecha de sentencia.

¿Cuándo recibirá su sentencia Genaro García Luna?

Tras ser declarado culpable en febrero de 2023, Genaro García Luna conocerá la sentencia que deberá pasar en la cárcel de Estados Unidos el próximo 9 de octubre de 2024, luego de que fuera aplazada varias veces gracias a su equipo de abogados, encabezado por César de Castro.

Genaro García Luna recibirá su sentencia en octubre de 2024 | Reuters

“El Gobierno probó que García Luna aceptó sobornos para facilitar y se benefició de las actividades del Cártel de Sinaloa”, señaló Brian Cogan a través del documento revelado este miércoles, en el que enfatizan que “ninguno de estos argumentos son suficientes para llevar a cabo un nuevo juicio”.

Y es que la defensa del funcionario cercano a Felipe Calderón sostuvo que su cliente era inocente de haber recibido sobornos por líderes del narcotráfico, como Arturo Beltrán Leyva; además de que calificó como “inventos” del Departamento de Justicia de Estados Unidos el hecho de que García Luna era protector y operador del Cártel de Sinaloa en México.

¿De qué fue señalado culpable García Luna en Estados Unidos?

En febrero de 2023, Genaro García Luna fue encontrado culpable como un operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa y fundamental para la expansión de la organización criminal en Estados Unidos, por lo que los cinco delitos por los que recibirá sentencia son los siguientes: