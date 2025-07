El reporte preliminar sobre el desplome del avión de Air India ocurrido en junio de 2025 muestra que los interruptores de combustible a los motores del avión se activaron casi de forma simultánea, lo que cortó el suministro de turbosina.

Cabe recordar que el Boeing 787 Dreamliner tenía como destino Londres, Inglaterra, y despegó del aeropuerto de Ahmedabad el 12 de junio de 2025, pero pocos segundos después del despegue, la aeronave se desplomó en una zona poblada y los restos quedaron en un edificio de residencia de estudiantes de la facultad de medicina. El saldo fatal es de 261 muertos, 242 tripulantes y 19 personas en tierra, con un único pasajero sobreviviente.

Así cayó el avión de Air India: Nuevo VIDEO revela el instante del desplome

¿Qué dijo el informe del accidente de Air India?

El informe de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) revelado el 12 de julio de 2025 plantea nuevas preguntas sobre la posición de los interruptores de corte de combustible del motor. Y es que el reporte indica que los interruptores de control de combustible cambiaron de “marcha” a “cierre” en menos de un segundo de diferencia, lo que cortó el suministro a los motores.

Además, las imágenes del aeropuerto mostraron que se activó una fuente de energía de emergencia en el avión durante el ascenso inicial después del despegue, pero la aeronave perdió altitud antes de cruzar el muro perimetral del aeropuerto.

¿Qué tan difícil es mover los interruptores de combustible de un avión?

Marco Chan, expiloto, actual profesor titular de la Universidad Buckinghamshire New, en Bicester, en Inglaterra, explicó a la agencia de noticias Reuters lo difícil que es accionar los interruptores de combustible. En su opinión, dijo, era muy raro que un interruptor se moviera accidentalmente y aseguró que el informe parece eximir de responsabilidad a los pilotos por el accidente.

“El objetivo del informe es, por así decirlo, exonerar a los pilotos de errores. Eso es lo que dicen los informes. Si bien no lo dijeron explícitamente, al leer las conclusiones, me parece que no fue un error del piloto”, mencionó el especialista.

¿Qué dijeron los pilotos del avión de Air India desplomado?

Las grabaciones de la caja negra del avión de Air India indican que uno de los pilotos le preguntó al otro por qué movió los interruptores del suministro de combustible, a lo cual el piloto le responde que no lo hizo. El informe no especifica quién era el piloto y el copiloto en dicho diálogo.

Aunque los botones fueron reactivados para volver a suministrar el combustible, ambos motores iniciaron el proceso de recuperación, pero ya era demasiado tarde para revertir el desplome, indica el informe.

Justo antes del accidente, uno de los pilotos emitió la señal de “Mayday, mayday”, que es para indicar una emergencia en un avión.