Reclusa trans embaraza a 2 mujeres y es trasladada a cárcel de hombres

Una reclusa trans fue trasladada por el sistema penitenciario de Estados Unidos a una cárcel de hombres, luego de que se informó que mantuvo relaciones sexuales con dos compañeras mujeres presas y las dejó embarazadas.

La reclusa trans, identificada como Demi Minor, aseguró que las relaciones sexuales con sus compañeras fueron concensuadas; sin embargo, las autoridades decidieron trasladarla a una cárcel de hombres, situación que preocupa a Minor.

Demi Minor fue condenada a 30 años por el homicidio involuntario de su padre adoptivo, por lo que la enviaron a la cárcel de mujeres Edna Mahan, donde la reclusa trans embarazó a dos de sus compañeras.

Reclusa trans acusa maltratos en cárcel de hombres

Tras el traslado a una cárcel de hombres, la reclusa trans denunció que fue víctima de maltratos y violaciones por parte de los custodios y sus nuevos compañeros, por lo que pidió ser devuelta a la prisión de mujeres.

A través de la página de Facebook “Justice 4 Demi” la mujer relató cuáles son los retos que enfrentó al estar en una cárcel para mujeres, donde sufrió abusos sexuales y se convirtió en “objetivo de personal transfóbico”.

“Mi viaje y transición dentro del correccional Edna Mahan ha sido difícil. Muchas de las cosas por las que he pasado, he permanecido en silencio. He tenido miedo de hablar de algunos de los abusos y el acoso, no por represalias, sino porque, a menudo me he sentido obligado a lidiar con ellos”.

La reclusa trans añadió que en la cárcel de mujeres fue tocada inapropiadamente pero nadie la vio como víctima y los custodios nunca la defendieron de los tratos que recibió por parte de sus compañeras en la cárcel.

“Cuando me tocan inapropiadamente nunca me ven como la víctima, sino como un hombre pasando un buen rato”.

Actualmente, la reclusa trans está bajo supervisión para evitar que atente contra su vida, pues cuando la trasladaban a la cárcel de hombres, Minor intentó quitarse la vida. Ahora espera que las organizaciones que defienden a la comunidad LGBTIQ+ aboguen por ella y la regresen a la cárcel adecuada.