¡Megapuente que abarca de abril a mayo! SEP suspende clases para estos alumnos
¡Buenas noticias para los estudiantes! Se acerca megapuente de varios días para los alumnos. Esta es la fecha de suspensión de clases que se aproxima.
El mes de mayo en México es sinónimo de festejos y, para fortuna de muchos, de varios respiros en el ámbito educativo. Entre los padres de familia y estudiantes ha surgido una duda que circula con fuerza: ¿habrá un megapuente de seis días consecutivos? Aunque el calendario oficial marca fechas específicas, la combinación de días festivos y celebraciones escolares podría crear el descanso más largo de lo que va del año.
El inicio del descanso que abarca de abril a mayo
Todo comienza con el cierre de abril. El 30 de abril, Día del Niño, aunque es jornada escolar, la mayoría de los planteles realizan festivales y convivios, lo que relaja las actividades académicas. Sin embargo, el primer golpe de autoridad lo da el 1 de mayo, Día del Trabajo.
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Las aulas cerrarán sus puertas. Al caer en viernes este 2026, se une automáticamente al sábado 2 y domingo 3 de mayo, garantizando un fin de semana largo para todos.
¿Cómo se forman los 6 días de megapuente?
Aquí es donde entra la estrategia de muchas familias. El 5 de mayo, fecha en que se conmemora la Batalla de Puebla, cae en martes y es un día de suspensión oficial para la SEP. La gran incógnita es el lunes 4 de mayo.
En el calendario escolar 2025-2026, el 4 de mayo aparece marcado en negritas como día de reflexión, pero no es un descanso oficial. No obstante, es común que muchas instituciones realicen "puente" o que el ausentismo escolar sea elevado, permitiendo que algunos disfruten desde el jueves 30 de abril hasta el miércoles 6 de mayo. ¡Un auténtico megapuente de la SEP!
Día del Maestro: El último respiro del mes
Si pensabas que los descansos terminaban ahí, el calendario aún tiene una fecha más. El 15 de mayo, dedicado a celebrar el Día del Maestro, las clases se suspenderán nuevamente en los niveles básico y medio superior. Es el cierre perfecto para un mes lleno de interrupciones positivas que permiten a docentes y alumnos recuperar energías para el cierre del ciclo escolar.
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Antes de dar por sentado el descanso largo, te recomendamos confirmar con tu escuela: verifica si el lunes 4 de mayo habrá actividades o si se autorizó la suspensión.
De a cualquier forma no olvides siempre consultar el calendario oficial de la SEP y mantente atento a cualquier aviso de último minuto sobre la suspensión de clases en México.