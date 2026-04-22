¿Vives aquí? En estos puntos del Edomex no sonará la alerta sísmica durante el Primer Simulacro Nacional 2026

A medida que se acerca el Simulacro Nacional 2026, autoridades llaman a la población a participar y reforzar la cultura de la prevención. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en una zona del Estado de México( Edomex), la alerta sísmica no se activará, por lo que conocer esta información puede marcar la diferencia al momento de reaccionar durante el ejercicio.

¿Dónde no va a sonar la alerta sísmica en Edomex?

Durante el Simulacro Nacional 2026, la alerta sísmica se activará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En el Estado de México (Edomex), el municipio de Coacalco no tendrá activación de la alerta, a pesar de su proximidad con la CDMX.

A esta lista se suman otros municipios mexiquenses donde tampoco se escuchará, principalmente por estar fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México o por no contar con altavoces.

Entre ellos están Almoloya de Juárez, Zinacantepec, Tlatlaya, Luvianos, Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan del Oro y Villa Victoria.

¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2026?

La Coordinación Nacional de Protección Civil, confirmó que el Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, activando la alerta sísmica en los celulares y altavoces en distintas partes de México. La alerta sísmica también se activará en los celulares a las 11:00 horas del tiempo del centro de México.

¿Cómo preparar una mochila de emergencia?

Preparar una mochila de emergencia es una medida básica de prevención ante cualquier desastre. Especialistas recomiendan que los artículos incluidos sean suficientes para cubrir las primeras 72 horas después de una emergencia, periodo en el que el acceso a servicios y suministros puede verse limitado.

Al armarla, es importante adaptarla a las necesidades de cada familia, considerando a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y también a las mascotas.

🎒 Prepara tu mochila de emergencia

Tener lo básico listo puede marcar la diferencia

📞 Ante cualquier situación llama al 9-1-1

🦺Contigo #ProtecciónCivilSomosTodos pic.twitter.com/PC4FxtOUOu — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) April 22, 2026

Entre los elementos indispensables se encuentran alimentos no perecederos y agua embotellada, así como un encendedor o cerillos, un directorio con contactos de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil, además de artículos personales de higiene.

También se recomienda incluir dos o tres cambios de ropa, ropa abrigadora, un botiquín de primeros auxilios y medicinas necesarias.

Para mantenerse informado, es útil contar con un radio portátil y una lámpara con pilas de repuesto. Asimismo, se deben resguardar identificaciones y documentos importantes en una memoria USB, junto con crayones que permitan escribir sin que la tinta se borre o corra.

Otros objetos útiles son herramientas para reparaciones sencillas, dinero en efectivo, artículos de uso femenino, un silbato, un kit de herramientas, copia de las llaves del hogar y fotografías de los integrantes de la familia y las mascotas, lo que puede facilitar su localización en caso de extravío.