Morir con dignidad: 7 de cada 10 mexicanos apoyan la eutanasia

Una encuesta sobre la eutanasia en México presentada por la activista Samara Martínez en el Senado de la República reveló que 7 de cada 10 mexicanos están a favor de que personas con enfermedades terminales puedan decidir si continúan o no con tratamientos que prolonguen su vida.

Esto reflejaría un cambio en la forma en que la sociedad mexicana entiende el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, especialmente en situaciones de dolor extremo o padecimientos irreversibles. Durante la presentación, la activista insistió en que esta discusión ya no puede seguir postergándose en el Congreso.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es un procedimiento mediante el cual una persona con una enfermedad grave o terminal decide poner fin a su vida de manera asistida, con el objetivo de evitar sufrimiento innecesario.

Existen distintas formas, pero en términos generales implica la intervención médica bajo condiciones reguladas y con el consentimiento del paciente.

En muchos países este tema sigue siendo polémico, ya que involucra aspectos éticos, legales y religiosos. Sin embargo, también se vincula con el concepto de muerte digna, es decir, el derecho de cada persona a decidir cómo enfrentar la etapa final de su vida. En México, actualmente la eutanasia no está permitida.

Ley Trasciende: el proyecto que sigue atorado en el Senado

El estudio fue presentado en presencia de la activista Samara Martínez, quien ha impulsado la llamada Ley Trasciende, una iniciativa que busca regular la eutanasia en México.

A pesar del respaldo social, la propuesta no ha llegado al pleno del Senado. Según Martínez, esto se debe a la falta de voluntad política.

La activista hizo un llamado directo a legisladores y al Poder Ejecutivo para que la iniciativa sea discutida y votada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.

¿Quién es Samara Martínez?

Samara Martínez es una periodista, catedrática y activista mexicana de 31 años que se ha convertido en una de las voces más visibles en la lucha por la legalización de la eutanasia en el país.

Su historia es también personal. Desde los 17 años enfrenta enfermedades crónicas, incluyendo insuficiencia renal terminal, lo que la ha llevado a someterse a diálisis diaria y a dos trasplantes de riñón fallidos.

La activista ha convertido su experiencia en una causa social. A través de la Ley Trasciende, busca garantizar el derecho a una muerte digna mediante un proceso seguro, regulado y humano.

"Amar es dejar ir": La lucha por una muerte digna en México



Con solo 30 años y enfrentando una enfermedad terminal, la periodista Samara Martínez ha iniciado el movimiento #LeyTrasciende para legalizar la #eutanasia en México como un derecho humano. Conectada a una máquina de… pic.twitter.com/ogxTgHCbB0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 5, 2025

Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, también utiliza redes sociales como TikTok e Instagram (@sam.amm / @samaraamm) para visibilizar su lucha y generar conversación sobre la autonomía y el final de la vida. Su enfoque es que ninguna persona tenga que prolongar el sufrimiento si no lo desea.

Aunque la opinión pública parece inclinarse hacia permitir este tipo de decisiones, el tema sigue atorado en el ámbito legislativo. El respaldo de la ciudadanía contrasta con la falta de avances concretos en el Senado, lo que mantiene en pausa una discusión que toca fibras profundas: el derecho a decidir, el papel del Estado y los límites de la medicina.