Teotihuacán reabre tras tragedia: El INAH blinda la ciudad de los dioses tras balacera

La Zona Arqueológica de Teotihuacan, uno de los baluartes culturales más importantes de México, retomará sus actividades el próximo miércoles 22 de abril. El anuncio, realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de su centro en el Estado de México, marca el regreso de los visitantes a la zona tras el violento incidente ocurrido el pasado lunes.

A pesar de la reapertura, la experiencia para los turistas no será la misma. El INAH subrayó que el recinto operará bajo medidas de seguridad reforzadas para garantizar la integridad de los asistentes. Aunque el horario general se mantiene de 8:00 a 17:00 h, el acceso a la cima de la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, funcionando como una medida preventiva mientras continúan las investigaciones y el resguardo de la zona.

#INAHInforma El INAH, a través del Centro INAH Estado de México, informa que la Zona Arqueológica de Teotihuacan reabrirá al público el miércoles 22 de abril, en su horario habitual de 8:00 a 17:00 h, con medidas de seguridad reforzadas. pic.twitter.com/pyv594ySIG — INAH (@INAHmx) April 21, 2026

Para quienes deseen profundizar en la historia de la civilización teotihuacana, los recintos culturales dentro de la zona mantendrán su flujo habitual. Tanto el Museo de la Cultura Teotihuacana como el Museo de Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente” podrán recorrerse en sus horarios normales, de 8:00 a 16:45 h.

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Así ocurrió la balacera en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán

La suspensión de actividades se debió a un trágico tiroteo ocurrido en lo más alto de la Pirámide de la Luna, que dejó un saldo de dos personas fallecidas —incluida una turista canadiense y el propio agresor— y 13 lesionados, entre ellos menores de edad.

En las últimas horas, la Fiscalía del Estado de México logró identificar al responsable del ataque como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, quien presuntamente actuó de manera solitaria. Las autoridades locales y federales han mantenido la zona bajo resguardo para recolectar indicios, lo que motivó el cierre temporal del sitio para facilitar las labores periciales.

Un retorno bajo vigilancia

El INAH agradeció la comprensión del público ante las restricciones actuales, especialmente el cierre de la Pirámide de la Luna. Esta reapertura busca equilibrar la vida turística y cultural de la región con la necesidad de ofrecer un entorno seguro, tras uno de los eventos más inusuales y lamentables registrados en la historia reciente de la zona arqueológica.

