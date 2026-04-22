Lluvias atípicas azotarán México con la llegada del frente frío 46: estados donde no parará de llover

El clima en México continuará registrando lluvias extremas durante el miércoles 22 de abril, afectando varias regiones del país, según informó el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque lo han llamado un diluvio atípico, meteorólogos aseguran que este fenómeno se debe a canales de baja presión, la llegada del frente frío 46 y a la humedad de tres litorales que crearon condiciones de inestabilidad atmosférica en plena primavera.

Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Guerrero experimentaran intensas lluvias, pero el calor intenso azotará también el sureste de la república.

Estados donde lloverá fuerte en México; prevén inundaciones

Lluvias fuertes: Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y oeste) y Chiapas (centro y sur).

Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y oeste) y Chiapas (centro y sur). Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán. Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento, granizadas e inundaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas y caída de #Granizo, en regiones de 10 entidades de #México, durante esta noche. Más información en ⬇️https://t.co/9vBrRTJtLm pic.twitter.com/51W7Lli7b6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026

Frente frío 46 ingresa al noroeste de México

¡Aguas! Un nuevo sistema frontal se aproxima al noroeste de México, el cual se combinará con las corrientes de un chorro polar, que provocará rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Las tolvaneras podrían afectar a los estados de:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Onda de calor se mantiene en México: temperaturas de hasta 40 °C

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste)

Clima en CDMX y Edomex se aloca por las lluvias: prevén encharcamientos

Si todavía no llueve en tu región, no te preocupes, lloverá. Al amanecer, se espera un ambiente fresco, frío, con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias.

No se descartan descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la capital será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para la entidad mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

