Indignante historia de los “Chatitos de Chalco": perritos fueron abandonados; uno estaba comiéndose a otro

Una denuncia ciudadana por redes sociales alertó a Jacqueline el martes en la noche. Le informaron que unos perritos de raza Boxer estaban abandonados y en condiciones de desnutrición en una casa en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex), al parecer desde hace dos años.

Cuando llegó para rescatarlos el 30 de julio pasado, se encontró con una escena de indignación y desgarradora: uno estaba muerto y otro recargado sobre este comenzado a comérselo. No solo eso, sino que ahora se sabe que en la casa enterraron a otros dos más llamados Spike y Hulk, mientras que los dos perros rescatados son Samanta y Dasha, pero otra llamada Mufasa fue hallada muerta.

Jacqueline, directora de Peludos Desamparados, albergue que rescata perros en situación de maltrato, llegó al domicilio ubicado en Avenida Tlapala, colonia Los Héroes. La casa lucía sucia. En la ventana se asomó una perra boxer llamada Samanta; su semblante era triste y estaba asustada, además de presentar desnutrición.

Así fue el hallazgo de perros abandonados en Chalco

Indignada y preocupada por lo que encontró, transmitió en redes sociales lo que pasaba. Eran cerca de las 13:00 horas cuando el caso empezó a darse a conocer en un video en Facebook.

“Están agonizando perros al interior de esta propiedad y ya hay uno sin vida en estado de descomposición. Chalco, nos reportan tres perros en muy malas condiciones, abandonados desde hace meses atrás, uno de ellos lamentablemente ya perdió la vida, vamos en camino a rescatar a los dos sobrevivientes y a recuperar el cuerpo”, publicó.

En el domicilio, dijo en un video, estaban agonizando dos perros y uno más sin vida, “en estado de descomposición”. En la casa por dentro había bloques de cemento aledaños a la ventana, algo que preocupó más a Jacqueline, quien pidió ayuda a las autoridades, las cuales llegaron casi dos horas después.

Los Chatitos de Chalco: una historia de indignación y maltrato animal en Chalco

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Jacqueline contó cómo ocurrió este rescate y el hallazgo de más perros enterrados en una parte de la casa. La directora de Peludos Desamparados señaló que este rescate la marcó mucho por la gravedad del maltrato animal que sufrieron los Chatitos de Chalco, como fueron bautizados por ser de raza boxer.

“La escena fue una casa abandonada con una perra que ahora conozco, que es Samantha, asomándose por una ventana sucia, una casa de terror. No lograba ver hacia dentro porque (...) me encontré con vecinos indolentes, indiferentes ante lo que estaba ocurriendo”, relató.

El presunto responsable de la situación de abandono y maltrato sería alguien llamado Víctor “N”, a quien, de acuerdo con vecinos, dijo Jacqueline, le hablaron y dijo que iría a limpiar y “ya saca todo”.

Jacqueline buscó cómo sacar a los chatitos y trepó con una escalera que consiguió en el momento para documentar la situación, pero lo que vio era horrible.

“Estaba Mufasa muerto y estaba Samanta, con un poquito más de energía, y Dasha agonizando, y a ella logró captarla recargada en el cuello de Mufasa, quien ya no tenía vida (...) cuando pude estar arriba vi a Dasha recargada en el cuello de Mufasa (...) logramos ver imágenes al interior por atrás con un dron, fue algo escalofriante para mí porque esta Dasha ya se estaba comiendo la cara de Mufasa y fue algo estremecedor”, contó.

Vecinos señalan que había perros enterrados en casa en Chalco

Al llamado de rescate se sumaron bomberos y policías de Chalco. Los primeros hicieron una labor titánica para sacar a los perritos. Eran cerca de las 14:30 cuando la acción comenzó. Usaron unas cuerdas y sabanas con cobijas para sacar a los perritos.

Vecinos le contaron a Jacqueline que en el área del estacionamiento, donde había pasto, fueron enterrados a otros dos perros y gatos. Los canes eran Spike y Hulk. Uno de ellos tenía cerca de un año muerto y el otro cerca de cuatro meses de que fue enterrado.

“Cuando llegué al lugar, me habla el primo, se identificó en una llamada como el primo de Víctor “N”, el dueño de la propiedad y me dice ‘yo voy en cuatro días a lavarles y darles de comer, no te preocupes’. Los vecinos le dijeron ‘está un cuerpo ahí' y dijo ‘ah, sí, llegamos y lo enterramos'; es increíble”, contó Jacqueline.

Fiscalía de Edomex investiga hallazgo de perros abandonados

La situación fue denunciada, pero Jacqueline quedó solo como testigo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron rescatados dos caninos que se encontraban en condiciones de maltrato y abandono, los cuales presentaban desnutrición y de igual forma fue realizado el hallazgo de un tercero sin vida.

La dependencia indicó que los perros eran víctimas de maltrato animal, por lo que inició una investigación de oficio y llevó a cabo actos de investigación.

Los caninos rescatados quedaron bajo resguardo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), quienes les brindarán atención médica veterinaria urgente, mientras tanto, el inmueble quedó asegurado para continuar con las indagatorias, pero del presunto responsable nada se sabe.