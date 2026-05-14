¡De nuevo en alerta! Emergencia en refinería de Salina Cruz moviliza a Pemex por incendios cerca de ductos en Oaxaca

Dos incendios de pastizales registrados este miércoles 13 de mayo en zonas cercanas a la refinería "Antonio Dovalí Jaime" de Salina Cruz, Oaxaca, provocaron una nueva emergencia y movilizaron a brigadas contraincendios de Pemex; uno de los siniestros ocurrió dentro del complejo petrolero y otro cerca del área donde atraviesan ductos.

La columna de humo generó alarma entre trabajadores y habitantes de Salina Cruz debido a que el incidente ocurrió apenas días después de la explosión e incendio en la planta Hidros 2 de la refinería, accidente que dejó seis personas lesionadas y la muerte de un ingeniero de Pemex.

Columna de humo causa alarma en Salina Cruz, Oaxaca

Uno de los incendios ocurrió dentro de la refinería, en un área donde se encuentran vehículos y equipos fuera de operación; el segundo fue reportado cerca de la zona norte del complejo, donde atraviesan ductos de Pemex.

Autoridades petroleras aseguraron que ambos siniestros fueron controlados sin riesgo para instalaciones estratégicas ni personal operativo.

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Esta tarde se registró un incendio de pastizales en terrenos aledaños a la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, activando las alertas.



Se aplicaron los protocolos de seguridad.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/BoDVVnTmuH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron la columna de humo saliendo desde terrenos cercanos a la refinería; de inmediato, brigadas de emergencia de Pemex ingresaron para contener el fuego y evitar que alcanzara áreas de mayor riesgo.

Voceros de Pemex informaron que el incendio se concentró en pastizales y que no existió afectación directa a equipos estratégicos; sin embargo, la movilización de cuerpos de emergencia se mantuvo durante varias horas como medida preventiva.

¿Qué ocurrió días antes en la refinería de Salina Cruz?

La tensión aumentó porque el pasado lunes 11 de mayo se registró una explosión seguida de un incendio dentro de la planta Hidros 2 de la refinería de Salina Cruz; el accidente dejó seis personas lesionadas y posteriormente se confirmó la muerte del ingeniero Víctor López Matuz.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio ocurrió mientras se realizaban trabajos en la torre de enfriamiento TE-05; una tormenta y un presunto corto circuito habrían provocado el fuego dentro de la instalación petrolera.

Las llamas alcanzaron rápidamente materiales que se encontraban en la zona y varios trabajadores resultaron lesionados durante el estallido inicial; aunque brigadas internas lograron contener el incendio, el ingeniero López Matuz murió un día después durante su traslado hacia un hospital de la Ciudad de México.